Mit tanul Magyar Péter Orbán Viktor bukásából?

Népszava; NER;Podcast;Tisza-kormány;

2026-04-18 05:45:00 CEST

A rendszer demokratizálásához kétharmad kell, a kétharmaddal viszont fennál a veszély, hogy a Tiszából NER 2.0 lesz. Podcast.

Miként tudja Magyar Péter elkerülni a 22-es csapdáját, hogy a kezébe került mérhetetlen hatalomtól ne szálljon az ő és a Tisza Párt fejébe a hatalmi gőg, ahogy az Orbán Viktorral és kollégista csapatával történt? Ezt és sok mást is feszegetett a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti adásában két főszerkesztő-helyettes, Varga Dóra és Horváth Gábor, Frank Zsófia belpolitikai újságíró és Batka Zoltán műsorvezető-szerkesztő.

Rubovszky Rita nevének megszellőztetése alighanem tesztüzem: egyszerre üzenet a Fidesz szavazóknak és jelzés a rendszerváltóknak, hogy 2010 után újra lesz önálló oktatási tárca.