Stefano Bottoni: A NER halott, Orbán Viktor iránt elkezdhetnek érdeklődni a nyomozó hatóságok

2026-04-17 12:34:00 CEST

A történész azt is kétségesnek tartja, hogy a távozó miniszterelnök egyáltalán be fog-e ülni az új Országgyűlésbe ellenzéki politikusként. Sok fideszes még sokáig nem fogja érteni, mi történt. Videóinterjú.

Orbán Viktor kormányzati rendszere és hatalmi gépezete belefáradt a lopásba, hazudozásba. Egy olyan Patyomkin falut épített, amely már csak az ő fejükben létezett - jelentette ki a Népszava Törésvonal című műsorában Stefano Bottoni.

A történész szerint február és március között szétesett a Fidesz addigi kampánya, egymást érték a közéleti botrányok, március 15-én pedig kiderült, hogy jelentős különbség van a két oldal mozgósítási er”eje között. Ehhez egy nemzetközi szál is társult, amikor Szijjártó Péterre és részben Orbán Viktort elérte az árulás vádja a Szergej Lavrovval, illetve Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetések miatt. Emiatt egyre többen fordultak el a rendszertől, köztük rendőrök, pénzügyőrök, nyomozók és titkosszolgák is. A Fidesz brutális plakátkampánnyal próbálta megfélemlíteni az ellenfelet és megtörni a Tiszát, de ez nem sikerült, ami később a Gundalf-ügynél is látszott.

Számára a Fidesz szombat, budapesti kampányzáróján vált világossá, hogy a Tisza fog nyerni, ki is ment személyesen a budapesti Szentháromság térre. 3-4 ezren voltak összesen, abból 1-2 ezer katasztrófaturista, néhány budai úriasszony szépen felöltözve, nagyon sok szegény, pár buszoztatott ember, verőlegények - egy szedett-vedett társaság. Mindemellett a miniszterelnöki beszéd és a zene is borzalmas volt. – Ha én nem vagyok piréz, ha nem változott meg a világ körülöttem, akkor ezek itt most nem fognak választást nyerni” - idézte fel Stefano Bottoni, mit érzett az eseményen. Hozzátette, hogy akkor még nem sejtette a Tisza-kétharmadot.

Különösen beszédesnek nevezte, hogy az oroszok azt mondták: Orbán Viktor soha nem volt a barátjuk. Ez megmutatja, hogyan bánik egy nagyhatalom a „büdössé vált volt csatlósával”: egyszerűen lepattintja.

Mindez inkább szomorú és szánalmas, mert a Fidesz vezetői belebetegedtek a saját hazugságvilágukba: elhitték, majd híveikkel is elhitették, hogy mennyire fantasztikus minden, amit csinálnak, és még győzhetnek is. Hozzátette, emiatt sok fideszes még sokáig nem fogja érteni, mi történt, és külső összeesküvésekben keres majd magyarázatot, holott valójában csak arról van szó, hogy sok embernek elege lett. Stefano Bottoni szerint a Tisza Párt ezért nem cél volt a legtöbb választó számára, hanem eszköz: az elégedetlenség kifejezésének formája.

Stefano Bottoni reményét fejezte ki, hogy a kétharmados felhatalmazást jól használja fel a Tisza Párt, tanulva a 2010 utáni hibákból és bűnökből, mert az illiberális államot csak alkotmányos módszerekkel lehet lebontani. Úgy vélte, ez a térségben is páratlan folyamat, amelyet Szerbiától Szlovákián át Romániáig ámulattal figyeltek, mert először látták, hogy Orbán Viktornak nincs riposztja egy ilyen erejű társadalmi mozgósításra. Kiemelte a Tisza Szigetek szerepét, amelyek óriási ellenszélben dolgoztak. Megjegyezte, hogy 200 ezer tiszás adata is kikerült az internetre, és „a Mandiner és ezek az aljas hazug emberek elkezdték listázni az embereket (...) hiába könyörögnek most az életükért ezek a propagandisták (...) mert uszításra, gyűlöletre tanították a magyar társadalmat”, és ezért bűnhődniük kell.

Közölte azt is, hogy a NER halott, a kérdés pedig az, hogy Orbán Viktornak vége van-e mint politikusnak. Szerinte a leköszönő miniszterelnök aligha térhet vissza egyszerűen ellenzéki vezetőként az Országgyűlésbe, mert elképzelhetetlennek tartja, hogy a magyar nyomozó hatóságok ne kezdjenek érdeklődni iránta. Ha a rendszer vezető szereplőinél felmerül, hogy börtönbe kell kerülniük, akkor ez a sor óhatatlanul Orbán Viktorral kezdődik, mert nélküle mindaz, ami 1998 óta, különösen 2010 után a NER-ben létrejött, nem létezhetett volna. Orbán Viktorra sem Magyarországon, sem Európában nem vár fényes politikai jövő: bukott emberré vált – nyomatékosította Stefano Bottoni, megjegyezve, a távozó miniszterelnök intellektuálisan is elhasználódott, és 2022-2023 környékén észre kellett volna vennie, hogy fogy körülötte a levegő. Nem lehet tudni, Orbán Viktor az utolsó pillanatig pontosan mit hitt vagy mit gondolt, ám ha időben felismerte volna, hogy a Fidesz nagyon népszerűtlenné vált, akkor más kampányra lett volna szükség. Ebben a helyzetben nem ugyanazt a kampányt kellett volna végigvinni az első pillanattól az utolsóig, változtatás nélkül - fűzte hozzá.

A történész hangsúlyozta, hogy akinek bűnhődnie kell, az ne ússza meg szárazon, de a rendszerváltásnak kizárólag jogállami keretek között, önbíráskodás nélkül kell lezajlania, és ebben kulcsszerepe van a kétharmados felhatalmazásnak. Tanulni kell az 1989-es rendszerváltás mulasztásaiból, miközben a társadalmat integrálni és pacifikálni kell, hogy a folyamatot Magyarország nyugodtan tudja levezényelni. Szerinte ha a hétköznapi élet normalizálódik, a fideszes és nem fideszes családtagok újra szóba állnak egymással, és felismerik, hogy egy demokratikus ország többet hoz, mint egy illiberális rendszer, akkor valóban meg lehet tanítani a demokrácia értelmét és értékét. „Sokkal többet tanulhat a magyar társadalom ma demokráciából, mint amennyit meg tudott tanulni 1989-ben. Sokkal többen tettek valamit a demokráciáért ma 2024-25-26-ban, mint 1988-89-90-ben. A mi feladatunk, az én feladatom lesz emlékeztetni, hogy ezt ne felejtsék el” - zárta Stefano Bottoni a lapunknak adott interjút.