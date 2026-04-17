Sürget az idő, de az Orbán-kormány a Tiszára hagyja az új gyógyszerek támogatásáról és a kórházi kassza kiegészítéséről a döntéseket

2026-04-17 05:55:00 CEST

A kampányban mást mondtak.

Az új alakuló kormánynak adnának át több, előkészített egészségügyi jogszabály-javaslatot, amelyekről Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a kampányban azt sugallta, mintha már azokról lenne a kormánydöntés, kihirdetésük pedig bármely pillanatban megtörténhetne.

E csomag része 83 új innovatív gyógyszer befogadása a társadalombiztosítás által finanszírozott készítmények körébe, továbbá az a 80 milliárd forint is, amellyel az ellátórendszer finanszírozását stabilizálták volna. Információink szerint

az új gyógyszerek támogatásáról, és a 80 milliárdos kórházi kassza kiegészítésére szánt összeg átutalásáról szóló jogszabály kihirdetése nem történt meg.

A gyártók, az érintett betegek és a beszállítók is azt remélték, hogy a szerdai utolsó kormányülésen döntés születik, a terápiára szorulók recepten válhatják ki a gyógyszereket, az intézmények pedig hozzáférhetnek a többlet finanszírozáshoz.

Takács Péter a Magyar Kórházszövetség február végi konferenciáján jelentette be, hogy folytatódik az ellátások finanszírozásának korrigálása. Így a tavalyi 150 milliárdos forrásbővítés után idén újabb 80 milliárd forinttal egészíti ki a kormányzat a betegek kezelésére fölhasználható keretet. Terveik szerint az idei többletből járóbeteg-ellátásra, laborvizsgálatokra, speciális orvosi eszközökre, új technológiák, gyógyszerek befogadására költenek.

Az államtitkár április elején közösségi oldalán már egy kampányvideóban azt sugallta, hogy az új terápiák tb-támogatásáról szóló kormányzati döntés egyszerűsíti a hozzáférést: a legtöbb külön engedélyhez kötött gyógyszerek többsége vényforgalomban, normál eljárással, patikákban lesz elérhető, ami különösen súlyos, krónikus betegségek számára jelent kézzelfogható könnyebbséget. A gyakorlatban azonban semmi nem változott, a szükséges kormányrendelet nem született meg, így az ígért új készítmények sem kerültek be a tb-támogatott körbe. Az érintett terápia szorulók, akik közül többen is egyedi méltányossági eljárással ugyan már hozzáférnek egy-egy gyógyszerhez, de a terápiájukat rendre egy hosszú kérvényezési folyamatban meg kell újítaniuk. Most arra számítottak, hogy a szerdai, utolsó kormányülésen határozott döntés születik a befogadás kihirdetéséről.

Információink szerint azonban ez nem történt meg.

Lapunk érdeklődött a Belügyminisztérium sajtóosztályán, hogy van-e hír a készítmények befogadásáról, illetve mikor hirdetik ki az újonnan támogatott készítményeket, cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.