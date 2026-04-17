Tisza Párt: 140, Fidesz: 53, Mi Hazánk Mozgalom: 6 – Újabb választókerületben győzött Magyar Péter pártja

2026-04-17 21:36:00 CEST

A fideszes Simon Miklós is bukta a mandátumát, Magyar Péter kényelmes kétharmaddal a háta mögött kezdhet kormányozni.

Péntek este kiderült, hogy az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksaival még egy egyéni választókerületben is sikerült fordítania a Tisza Párt képviselőjének, ami azt jelenti, hogy Magyar Péter politikai alakulata 140 képviselőt küldhet az új Országgyűlésbe. A Nemzeti Választási Iroda teljes feldolgozottságnál közölt számai szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 6. számú választókerületében a Tisza Párt jelöltje, Barna-Szabó Tímea a voksok 47,91 százalékát, 24 831 szavazatot szerzett, több mint ezer vokssal utasítva maga mögé a fideszes Simon Miklóst, a térség, Nyírbátor és környéke jelenlegi parlamenti képviselőjét. Ő 45,75 százaléknyi, vagyis 23 713 szavazatot kapott.

Amíg a Tisza Pártnak ezzel 140 képviselője lesz az elképzelések szerint május 9-én megalakuló új Országgyűlésben, a Fidesz megállt 53, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 mandátumnál. Magyar Péter politikai alakulata az összesen 106 egyéni választókerületből 96-ban (!)) nyert, csak tízet hagyva meg Orbán Viktor pártjának. A kétharmadot 133 képviselő jelenti a 199 fős parlamentben.

A korábbi erőviszonyokra jellemző, hogy Simon Miklós 2022-ben még 61,5 százalékkal nyerte ezt a választókerületet, amelyet most Barna-Szabó Tímea háziorvos vett el tőle.

A Tisza Pártnak pénteken korábban két másik választókerületben, Tolna 2-ben és Tolna 3-ban is sikerült fordítania már.

Simon Miklós egyébként annak a nyírbogáti háziorvosnak, Rizsák Ildikónak a férje, aki ellen etikai vizsgálat indult A szavazat ára című dokumentumfilmben elhangzó állítások miatt.