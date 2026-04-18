Hadházy Ákos: Kiderült, hogy már kilenc éve lakik zebra Hatvanpuszta mellett

2026-04-18 10:24:00 CEST

A választás után választ kapott kérdéseire a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól a leköszönő képviselő.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) a választás után végül mégis válaszolt az eltűnt hatvanpusztai zebrák sorsára vonatkozó kérdésre Hadházy Ákosnak.

A független országgyűlési képviselő – aki tíz év után távozik a parlamentből – a Facebook-oldalán arról számol be, hogy a következő választ kapta:

„Hivatkozással megkeresésére, tájékoztatjuk, hogy a Válvölgye Vadásztársaság tulajdonában, illetve tartásában 10 zebra van: Zsebi, Pilla, Szuszi, Pizsi, Pulcsi, Bolka, Bendegúz, Tihamér, Lolka és Pacsi. Az állatok tulajdonosa a kezdetektől a Válvölgye Vadásztársaság. A zebrák közül Pilla tartásának kezdete 2017. 05. 05., a Zsebi nevű zebráé 2025. 05. 18., az összes többi állaté 2024. 05. 31.”

A politikus kiemeli, a baj az, hogy tegnap a Kontroll közzétett egy drónvideót a szafari parkról, amin a parkon belül épített, kívülről nem látható karámban csak négy zebra éldegél. Erről megkérdezte a lapot, szerintük ők igyekeztek alaposan átnézni a területet, de csak ennyi állatot láttak. Viszont megígérték, hogy hamarosan megnézik újra a szafari parkot. Hadházy azt írja, hogy ha akkor sem találnak több zebrát, az új belügyminiszter beiktatása után újra beadja az egyszer már elutasított feljelentést állatkínzás miatt – állatkínzásnak minősül ugyanis az olyan állat vadászata, amelyik nem szerepel a vadászati törvényben.

A NÉBIH leveléből egyébként kiderül az is, hogy Mészáros Lőrinc külföldről hozatta a zebrákat, és az első (Pilla) már kilenc éve lakik Hatvanpuszta mellett – zárja bejegyzését a leköszönő képviselő.