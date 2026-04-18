Szijjártó Péter élő interjút ígért a Partizánnak, majd inkább indoklás nélkül lemondta azt

Szijjártó Péter;interjú;Partizán;

2026-04-18 09:55:00 CEST

A beszélgetést jövő héten, szerda este tartották volna.

Szijjártó Péter stábjával egyeztetett le egy élő stúdióinterjút jövő hét szerda estére a Partizán. A csatorna erről szóló közleménye szerint a meghívás elfogadását követően nagy erőkkel nekikezdtek az interjú előkészítésének: több szerkesztőségi tag is erre szánta a pénteki munkanapját, háttérbeszélgetéseket szerveztek és a jövő heti műsorrendet is ennek megfelelően alakították át.

Péntek este azonban a szerkesztőséget a leköszönő miniszter stábjából arról tájékoztatták, hogy Szijjártó mégsem a Partizánnak ad interjút. A döntést nem indokolták – derül ki a bejegyzésből. Mindezt a Partizán inkorrekt eljárásnak tartja, és emiatt úgy véli, az elmaradt interjú ténye a nyilvánosságra tartozik.