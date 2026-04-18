Magyar Péter választási csalással vádolja a fideszes Ágh Pétert, új megméretést akar a vasi 2. számú egyéni választókerületben

2026-04-18 14:52:00 CEST

Ágh Péter április 12-én mindössze 248 szavazattal utasította maga mögé a Tisza Párt színeiben induló Strompová Viktóriát úgy, hogy egy hivatalosan függetlenként induló kamu Magyar Péter eközben 909 voksot kapott.

Választási csalással vádolta meg a Fideszt Magyar Péter leendő miniszterelnök a Vas vármegye 2. számú egyéni választókerületében induló kamu Magyar Péter miatt a Tisza Párt jelöltje, Strompová Viktória vesztett a fideszes Ágh Péter ellenében. A Tisza Párt elnöke szombat kora délután Facebook-videóban állt a nyilvánosság elé ezzel, azt állítva, a kamu magyar Péter indítása választók szándékos, orosz típusú átverése volt.

Ágh Péter április 12-én 25 700 voksot, a szavazatok 46,25 százalékát szerezte meg, mindössze 248 szavazattal utasítva maga mögé a Tisza Párt színeiben induló Strompová Viktóriát (25 452 voks, 45,80 százalék) úgy, hogy a hivatalosan függetlenként induló kamu Magyar Péter 909 voksot kapott. – Ágh Péter fideszes képviselő nyilvánvaló csalással szerzett mandátumot. (...) Szijjártó Péter és Lázár János táskahordója ezzel politikailag és morálisan is teljesen megsemmisült. Ennek a következő négy év minden napján hangot is fogunk adni. Ágh Péternek most egy kérdésre kell válaszolnia: a saját hatalma fontosabb a számára vagy az észak-vasi emberek valódi akarata.

Ezennel felszólítom, hogy ha van benne minimális erkölcsi iránytű, ne vegye fel a mandátumát, és legyen a választókerületben új, tisztességes választás

– hangoztatta a valódi Magyar Péter., hozzáfűzve, hogy Strompová Viktóriát arra kéri, viselkedjen a választókerület parlamenti képviselőjeként.

A kamu Magyar Péterből messzire visszhangzó ügy lett, tudni róla, hogy egy Bucsu településen élő Fidesz-szimpatizáns szobafestő, a választás hetén Kőszeget és környékét egy éjszaka alatt ellepték az őt népszerűsítő plakátok, amelyeken nem szerepelt sem az arcképe, sem a kiadó, pedig utóbbi a választási törvény szerint kötelező lenne. A plakátok arculata nagyon hasonlított a Tisza Pártéra, feliratként pedig a következő szerepel rajta: „Az Ön képviselőjelöltje: Magyar Péter.” A kamu Magyar Péternek egyébként az ajánlóívei sem voltak rendben, az ügyben választás rendje elleni bűncselekmény és okirathamisítás miatt folyik nyomozás, miután a rendőrség lefoglalta a helyi választási iroda páncélszekrényében őrzött ajánlóívek közül azokat, amelyeket Magyar Péter (független), Deák Gábor (Demokratikus Koalíció), valamint Salis Julien Priscilla (A Nép Pártján) adott le.

Strompová Viktória a Tisza Pártnak az a képviselőjelöltje, akit Lázár János építési és közlekedési miniszter szlováknak nevezett a választási kampányban.

A Tisza Párt a jelenlegi helyzet szerint 141 képviselője lesz az új Országgyűlésben, a legutóbbi a töredékszavazatokból, győzteskompenzációval szerezte.