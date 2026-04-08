Ellepték Kőszeget a kamu Magyar Péter arc nélküli plakátjai, amelyek gyanúsan hasonlítanak a Tisza Pártéira

választás;Vas vármegye;Kőszeg;Magyar Péter;

2026-04-08 22:20:00 CEST

Résen kell lennie az ellenzéki szavazóknak, nehogy véletlenül a Fidesz-szimpatizáns kamujelöltre húzzák be az X-et.

Ellepték Kőszeget és környékét a Vas megyei 2-es számú választókerületben függetlenként induló Magyar Péter választási plakátjai, aki nem azonos a Tisza Párt elnökével és s akiről a 444 azóta azt is kiderítette, hogy nem is ott, hanem Bucsuban lakik, köztudottan a fideszes Hende Csaba baráti társaságába tartozik és Fidesz-szimpatizáns.

A Nyugat beszámolója szerint Kőszeget és környékét az éjszaka ellepték a kamu Magyar Pétert népszerűsítő plakátok, amelyeken nem szerepel sem az arcképe, sem a kiadó, úgy, hogy utóbbi a választási törvény szerint kötelező lenne. Az arculat ellenben nagyon hasonlít a Tisza Pártéra, feliratként pedig a következő szerepel rajta: „Az Ön képviselőjelöltje: Magyar Péter.”

A lap megjegyzi, hogy az ügy várhatóan a választási bizottság elé kerül majd, amely még dönthetne is úgy, hogy a szabálytalan plakátokat el kell távolítani, csakhogy az eljárás napokig eltarthat, a parlamenti választást pedig még ezen a héten, április 12-én vasárnap tartják. A trükk egyébként klasszikus orosz megtévesztési módszereket követ.

A Fidesz egyébként a választókerületben Ágh Pétert indítja, a Tisza Párt pedig a Lázár János által leszlovákozott felvidéki magyar Strompová Viktóriát.