Már 141 mandátuma van a Tiszának

A legfrissebb adatok alapján 141 mandátumot szerzett a Tisza Párt, 52-t a Fidesz-KDNP, és hatot a Mi Hazánk. A Választási Földrajz már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy egyéni kerületi fordítás hiányában is szerezhet még egy mandátumot listáról a Tisza.
A hátralévő szavazatok ugyanis – állt a bejegyzésben – vagy a Fidesz győztes kompenzációs szavazatmennyiségét fogják csökkenteni és a Tisza vesztes kompenzációját növelni (fideszes egyéni kerület esetében), vagy a Tisza győztes kompenzációs szavazatmennyiségét fogják jelentősen növelni, azon túlmenően, hogy még a Tisza listájára is arányaiban több szavazat fog érkezni, mint a Fideszére.
A valasztas.hu oldalon közzétett adatok alapján az már biztos, hogy
a balassagyarmati központú, Nógrád vármegyei 2-es számú egyéni választókerületben Balla Mihály,
a sárvári központú, Vas vármegyei 2-es számú egyéni választókerületben Ágh Péter,
míg a csornai központú, Győr-Moson-Sopron vármegyei 3-as számú egyéni választókerületben Gyopáros Alpár nyert.