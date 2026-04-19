Ismét zsinagógát próbáltak felgyújtani Londonban

2026-04-19 14:12:00 CEST

Néhány héten belül ez már a negyedik ilyen antiszemita indíttatású erőszakcselekmény a brit fővárosban.

Egyelőre ismeretlen tettesek próbáltak meg felgyújtani az északnyugat-londoni Harrow Kenton United Synagogue nevű zsinagógájában, az épület belső terében csak minimális kár keletkezett. Személyi sérülés nem történt. Ez néhány héten belül a negyedik hasonló gyújtogatásos támadási kísérlet londoni zsidó vallási intézmények ellen. A Scotland Yard közölte, hogy megerősítette járőrtevékenységét az észak-londoni kerületekben.

A 300 ezres lélekszámú brit zsidó lakosság polgári védelmére és az antiszemita támadások nyilvántartására alakult szervezet, a Community Security Trust (CST) vasárnapi tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban Finchley, Gold és Hendon városrészekben is megpróbálták felgyújtani zsinagóg vagy zsidó közösségi intézményeket.

A legnagyobb kárt a március végén Golders Greenben elkövetett támadás okozta: itt a Hatzola (héberül Mentőszervezet) nevű zsidó jótékonysági egylet négy mentőautóját gyújtották fel. A járművek egy zsinagóga mellett parkoltak. A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy a maszkot viselő viselők éghető folyadékkal leöntik, majd felgyújtják a négy mentőautót. A járművek teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak, és a detonációk károkat okoztak a környező épületekben.

A Scotland Yard közölte, hogy a vizsgálatban részt vesznek az országos terrorellenes rendőri hálózat londoni parancsnokságának nyomozói is. Az érintett észak-londoni kerületekben él a brit főváros zsidó lakosságának nagy többsége. A korábbi támadások után több gyanúsítottat őrizetbe vettek, három személy ellen már vádat is emeltek. A vasárnapi újabb támadás után Sir Ephraim Mirvis, Nagy-Britannia országos főrabbija kiemelte, hogy a legutóbbi három gyújtogatási kísérlet nem egészen egy hét alatt történt. A főrabbi szerint ez azt mutatja, hogy tartós, egyre nagyobb lendületű erőszakcselekmény-sorozat zajlik a brit zsidó közösség ellen.

A közelmúltban az Egyesült Államokban és Hollandiában is történtek hasonló, antiszemita jellegű támadások.