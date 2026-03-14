Rendőrautó a robbanás helyszínének közelében.

Robbanás volt egy amszterdami zsidó iskolánál

Sérültekről nem tudni, az épületben csupán kisebb károk keletkeztek. 

Robbanás rongált meg egy zsidó iskolát szombatra virradóra Amszterdamban, Femke Halsema, a város polgármestere szerint szándékos és gyáva támadás történt a zsidó közösség ellen - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Halsema az ANP holland hírügynökségnek azt mondta, az épületben csak kisebb károk keletkeztek, hozzátéve, hogy a rendőrség és a tűzoltóság hamar kiért a helyszínre.

A polgármester figyelmeztetett, hogy a városban élő zsidók egyre gyakrabban szembesülnek antiszemitizmussal. Hangsúlyozta, hogy a történtek elfogadhatatlanok. 

Amszterdamban már megerősítették a zsinagógák és a zsidó közösségekhez kapcsolódó intézmények védelmét, miután péntek hajnalban gyújtogatás történt egy rotterdami zsinagóga bejáratánál. A hatóságok abban az ügyben négy fiatalt őrizetbe vettek.

Bár korábban csak néhány hetes beavatkozást ígért, legfrissebb nyilatkozatában azt mondta, a háború addig fog tartani, ameddig szükséges.