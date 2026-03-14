Robbanás volt egy amszterdami zsidó iskolánál

2026-03-14 09:19:00 CET

Sérültekről nem tudni, az épületben csupán kisebb károk keletkeztek.

Robbanás rongált meg egy zsidó iskolát szombatra virradóra Amszterdamban, Femke Halsema, a város polgármestere szerint szándékos és gyáva támadás történt a zsidó közösség ellen - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Halsema az ANP holland hírügynökségnek azt mondta, az épületben csak kisebb károk keletkeztek, hozzátéve, hogy a rendőrség és a tűzoltóság hamar kiért a helyszínre.

A polgármester figyelmeztetett, hogy a városban élő zsidók egyre gyakrabban szembesülnek antiszemitizmussal. Hangsúlyozta, hogy a történtek elfogadhatatlanok.

Amszterdamban már megerősítették a zsinagógák és a zsidó közösségekhez kapcsolódó intézmények védelmét, miután péntek hajnalban gyújtogatás történt egy rotterdami zsinagóga bejáratánál. A hatóságok abban az ügyben négy fiatalt őrizetbe vettek.