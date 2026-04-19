Litvánia és Lettország sem engedi, hogy Robert Fico a légterükön át repüljön Vlagyimir Putyinhoz

2026-04-19 10:11:00 CEST

A szlovák miniszterelnök az Oroszországban május 9-én tartandó győzelem napi ünnepségre utazna ismét az orosz fővárosba.

Litvánia és Lettország megtiltotta a szlovák miniszterelnöknek, hogy légterét használva Moszkvába utazzon – írja a The Kyiv Independent Robert Fico Facebook-oldalán is közzétett videójára hivatkozva. Robert Fico Oroszország győzelem napi ünnepségére utazna május 9-én, ahogy a korábbi években is tette.

A szlovák kormányfő EU-tagország vezetőjeként is bírálta az ugyancsak uniós országok lépését. – Biztosan találok majd egy másik útvonalat, ahogy tavaly is tettem, amikor Észtország torpedózta meg azt – mondta. Akkor annak ellenére is elutazott, hogy Kaja Kallas , az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az esemény bojkottálására szólított fel.

A portál megemlíti, hogy az EU-n belül Robert Ficót és a leköszönő magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort tekintik Oroszország legközelebbi szövetségeseinek, de megemlíti, hogy az április 12-i magyarországi parlamenti választáson leváltották Orbánt. Ő azonban, mint ismert, szlovák kollégájával ellentétben korábban nem utazott el a katonai parádéra, az Ukrajna ellen több mint 4 éve háborút indító országba, pedig talán még szorosabb kapcsolatot ápolt Vlagyimir Putyinnal még Ficónál is.

Külön érdekesség, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök terve szerint aznap lesz az új Országgyűlés alakuló ülése, kormányfői eskütétele és egy nagy ünnepség a Kossuth téren.