Állatkínzás miatt intézkedtek a rendőrök egy budapesti lakásban, egy elhanyagolt csecsemőt találtak

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága kiskorú veszélyeztetése bűntett gyanúja miatt folytat eljárást egy 23 éves budapesti nővel szemben – olvasható a Budapesti Rendőrt-főkapitányság közleményében. A Szurkolók az Állatokért Alapítvány jelzése alapján a rendőrök 2026. április 17-én pénteken 9 óra 15 perckor az Angol utcában intézkedtek egy lakásnál.
A bejelentés szerint az ingatlanban több kutyát tartottak nem megfelelő körülmények között. A helyszínen a rendőrök megállapították, hogy a mintegy 35–40 négyzetméteres lakás erősen elhanyagolt állapotban volt: a helyiségekben kutyavizelet, ürülék és szemét halmozódott fel, a lakásban nagy mennyiségű, gyűjtögetésre utaló tárgy volt. Az ablakokat a torlaszok miatt nem lehetett kinyitni, az ingatlanban erős ammónia- és vizeletszag terjengett – írták.
Az egyenruhások a lakásban a nő 11 hónapos gyermekére elhanyagolt állapotban találtak. A csecsemő ruházata szennyezett volt, haja összeragadt, testén bőrelváltozások voltak. A helyszínre érkező gyámügyi hatóság a gyermek azonnali kiemeléséről döntött. – A rendőrök a 23 éves M. Alexandrát előállították, majd kiskorú veszélyeztetése bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók az állattartás körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják, a tényállás teljeskörű tisztázása folyamatban van – tették hozzá.