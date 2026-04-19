Tudta? - A szegénységben élő magyar családok tömege veszti el a gyerekeit

A nagy szegénységben élő magyar családok tömegei veszítik el a gyermekeiket rossz anyagi körülményeik, illetve a diszkriminatív gyermekkiemelési gyakorlat miatt - mutatott rá a Társaság a Szabadságjogokért. A jogvédő szervezet kampányt indított az ilyen akciók ellen. Országjárással, szakmai eseményekkel, a nyilvánosság különböző fórumait használva keresik a magyar polgárok figyelmét, illetve petíció indításával gyakorolnának nyomást a döntéshozókra, hogy egyetlen gyermeket se szakíthassanak el a családjától a szegénység miatt.