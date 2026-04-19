Az anyát gyanúsítottként hallgatták ki, a 11 hónapos gyermeket a gyámügyi hatóság azonnal kiemelte a családból.
Több ezerrel nőtt a védelembe vett gyerekek száma 2015-2017 között. Az intézkedés elvben jó célt szolgál, de anyagi és emberi erőforrások hiánya miatt sokszor csak a családok fenyegetésére futja.
Nyílt levélben fordul Balog Zoltánhoz, az emberi erőforrások miniszteréhez és Czibere Károlyhoz, szociális ügyekért felelős államtitkárhoz A Város Mindenkié és a Társaság a Szabadságjogokért a gyerekek anyagi okból való kiemelése ügyében.
A nagy szegénységben élő magyar családok tömegei veszítik el a gyermekeiket rossz anyagi körülményeik, illetve a diszkriminatív gyermekkiemelési gyakorlat miatt - mutatott rá a Társaság a Szabadságjogokért. A jogvédő szervezet kampányt indított az ilyen akciók ellen. Országjárással, szakmai eseményekkel, a nyilvánosság különböző fórumait használva keresik a magyar polgárok figyelmét, illetve petíció indításával gyakorolnának nyomást a döntéshozókra, hogy egyetlen gyermeket se szakíthassanak el a családjától a szegénység miatt.