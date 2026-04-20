Forsthoffer Ágnes: Legyen új remény és friss levegő a parlamentben is

Végtelenül megtisztelő a jelölés, nagyon köszönöm – így reagált Forsthoffer Ágnes a Facebook-oldalán Magyar Péter hétfő reggeli bejelentésére. A leendő miniszterelnök ugyanis közölte, őt jelölik a rendszerváltás utáni Magyar Országgyűlés elnökének.
Forsthoffer Ágnes bejegyzésében úgy fogalmazott:
„Legyen a parlamenti munka, a közélet és a közbeszéd példamutató. A vita közös gondolkodást jelentsen és ne háborút. A szabályok, normák betartásában erőt lássunk és ne korlátokat. Legyen új stílus. Legyen új remény és friss levegő a parlamentben is. Ha bizalmat kapok, ezért fogok dolgozni.”
Forsthoffer Ágnes a Tisza Párt alelnöke. A balatonfüredi központú Veszprém vármegyei 2-es számú egyéni választókerületben 57,29 százalékkal nyert, a fideszes Hegedűs Barbara 35,4 százalékot kapott. Forsthoffer tavaly szeptemberben mondott le a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségében (MSZÉSZ) betöltött pozíciójáról, 2023 óta volt a szövetség balatoni régióvezetője.