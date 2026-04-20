Ursula von der Leyen: Az új magyar kormányt szorítja az idő, gyors reformok kellenek

2026-04-20 10:23:00 CEST

Az Európai Bizottság elnöke arról is beszélt, támogatja, hogy a külpolitikában adják fel az egyhangú döntéshozatal elvét.

Az Európai Bizottság elnöke abban bízik, hogy gyorsan meglesznek a reformok Magyarországon, mert akkor ki lehet fizetni a visszatartott pénzeket – Ursula von der Leyen Hamburgban, a Zeit fennállásának 80. évfordulója alkalmából rendezett pódiumbeszélgetésen fejtette ki az erről szóló véleményét.

A Süddeutsche Zeitung beszámolója szerint – amelyet a hvg vett észre – Ursula von der Leyen hangsúlyozta,

rendkívüli módon szorít az idő, mert ha az új magyar kormány augusztusig nem hajtja végre az előírt változtatásokat, lépéseket és befektetéseket, akkor eleshet a helyreállítási alap 6,5 milliárd eurójától.

Hozzátette, a magyarok megérdemlik az anyagi támogatást. Egy néző kérdésére úgy vélekedett, hogy Brüsszel kellőképpen szigorú volt Orbánnal, hiszen 17 milliárdot fagyasztott be, az pedig hatalmas összeg egy ilyen kis ország számára. Megmutatkozott ez abban, hogy tovább gyöngült a gazdaság versenyképessége, amiért a szavazópolgárok az urnáknál nyújtották be a számlát. De a szankciók elrendelésénél ügyelni kellett az alapszerződésekre, mert már csak az hiányzott volna, hogy Orbán Viktor az Európai Bírósághoz forduljon és nyerjen. A politikus

támogatja, hogy a külpolitikában adják fel az egyhangú döntéshozatal elvét, de csakis azon a területen.

Megjegyezte, Orbán Viktor vétója miatt gyakorta nem tudtak fellépni Oroszország ellen, a világ viszont joggal kérdezte, hol marad Európa. Ezért most – folytatta – Orbán Viktor bukását ki kell használni, hogy alaposan átgondolják, a jövőben hogyan hozzanak határozatokat. Ám ez nem egyszerű, mert a módosításhoz az összes tagállamnak hozzá kell járulnia.