Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés elnökének a Tisza Párt

A döntésről Magyar Péter számolt be a Facebook-oldalán.

Forsthoffer Ágnest jelöljük a rendszerváltás utáni Magyar Országgyűlés elnökének – jelentette be Magyar Péter hétfő reggel a Facebook-oldalán.

Forsthoffer Ágnes a Tisza Párt alelnöke. A balatonfüredi központú Veszprém vármegyei 2-es számú egyéni választókerületben 57,29 százalékkal nyert, a fideszes Hegedűs Barbara 35,4 százalékot kapott. Forsthoffer tavaly szeptemberben mondott le a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségében (MSZÉSZ) betöltött pozíciójáról, 2023 óta volt a szövetség balatoni régióvezetője.

