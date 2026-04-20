Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés elnökének a Tisza Párt

2026-04-20 08:33:00 CEST

Forsthoffer Ágnest jelöljük a rendszerváltás utáni Magyar Országgyűlés elnökének – jelentette be Magyar Péter hétfő reggel a Facebook-oldalán.

Forsthoffer Ágnes a Tisza Párt alelnöke. A balatonfüredi központú Veszprém vármegyei 2-es számú egyéni választókerületben 57,29 százalékkal nyert, a fideszes Hegedűs Barbara 35,4 százalékot kapott. Forsthoffer tavaly szeptemberben mondott le a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségében (MSZÉSZ) betöltött pozíciójáról, 2023 óta volt a szövetség balatoni régióvezetője.