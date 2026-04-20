Mégis beengednék a szakszervezeteket a ligeti majálisra, de a MASZSZ már saját utcafesztivált szervez

2026-04-20 11:01:00 CEST

Nem változtat a kényszer szülte tervén a szakszervezeti szövetség.

A Városliget Zrt. visszavonná korábbi elutasító döntését, mégis beengedné valamilyen kompromisszum árán a szakszervezeteket a ligeti majálisra, a szakszervezeti szövetség viszont már nem változtat a kényszer szülte tervén: idén a székháza előtt a Városligeti fasorban tart saját május elsejei utcafesztivált – erősítette meg hétfői közleményében a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ).

A MASZSZ felidézte, a terület hasznosításával megbízott társaság évek óta rendszeresen az utolsó pillanatokra hagyta a döntést a 135 éve hagyományosan ott majálisozó szakszervezetek engedélyéről, ami egyre kisebb terület használatáról szólt, mígnem idén kategorikusan megtagadta számukra a kitelepülési engedélyt. A megszokott szakszervezeti területet, a Napozó rétet annak a mindössze harmadik majálison szereplő Dogz Fesztivál rendezvénynek engedte át a Városliget Zrt., amellyel a korábbi majálisokon sem zavarták egymást (a korábbi közlemény kiemelte, hogy a Városliget Zrt. a Mészáros Lőrinchez köthető Indamedia Csoportnak adta ki a teljes területet).

Az egyértelmű elutasítást követően a MASZSZ saját majális programjának szervezésébe kezdett, a székháza előtt, a Városligeti fasorban utcafesztiválra készül, és ezt már nyilvánosan meg is hirdette.

A közlemény szerint miután a Városliget Zrt. elutasító döntését széleskörű felháborodás övezte, és a főpolgármester is nyilvánosan a szakszervezetek mellé állt, a társaság új helyszín kiválasztására, úgynevezett egyeztető bejárásra invitálta a MASZSZ képviselőit. Zlati Róbert, a MASZSZ elnöke szerint érthetetlen, hogy a területi egyeztetésre miért most, és miért nem két hónappal ezelőtt gondolt a közterülethasznosító cég. Az elnök leszögezte,

a szövetség már nem tud változtatni a helyszínen, mivel napok óta gőzerővel dolgoznak az utcafesztivál szervezésén.

A szakszervezet a közleményt azzal zárta, a szövetség elnöke reméli, Karácsony Gergely ellátogat majd a Városligeti fasorba, a MASZSZ majálisára, hogy megköszönhessék neki a szakszervezeti majális melletti kiállást.