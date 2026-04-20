Erős földrengés rázta meg a japán partokat, szökőárriadót rendeltek el

2026-04-20 11:17:00 CEST

Egyelőre nem tudni, vannak-e sérültek, és károkról sem érkeztek információk.

Erős, 7,4-es magnitúdójú földrengés történt hétfőn a japán partoknál a szigetország északkeleti részén, a japán meteorológiai intézet (JMA) cunamiriadót rendelt el - közölte a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A hatóság 3 méter magas szökőárra figyelmeztetett Ivate prefektúrában és Hokkaido egyes részein.

Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát.