Erős földrengés rázta meg a japán partokat, szökőárriadót rendeltek el

Erős, 7,4-es magnitúdójú földrengés történt hétfőn a japán partoknál a szigetország északkeleti részén, a japán meteorológiai intézet (JMA) cunamiriadót rendelt el - közölte a Magyar Távirati Iroda (MTI).
A hatóság 3 méter magas szökőárra figyelmeztetett Ivate prefektúrában és Hokkaido egyes részein.
Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát.