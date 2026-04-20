Napokig dolgoznak majd a csőtörés helyszínén, várhatóan hétvégéig forgalmi korlátozás lesz a Róbert Károly körúton

Budapest;forgalomkorlátozás;XIII. kerület;csőtörés;Róbert Károly körút;

2026-04-20 11:20:00 CEST

Mintegy kétszáz négyzetméternyi felületen szakadt be az útpálya, a kiáramló víz elárasztotta a környéket.

A hétvégéig marad a forgalmi korlátozás a Róbert Károly körúton, ahol két forgalmi sávot le kellett zárni az Árpád híd irányába csőtörés miatt hétfőn reggel – tájékoztatta a Fővárosi Vízművek az MTI-t.

A közlemény felidézi, hogy

kétszáz négyzetméternyi felületen szakadt be az útpálya a XIII. kerületben, a Róbert Károly körút 40. szám előtt, miután hétfőn kora reggel eltört egy 1983-ban fektetett, 300 milliméter átmérőjű azbesztcement cső. A kiáramló nagy mennyiségű víz alámosta az úttest külső sávját és elárasztotta a környéket.

A csőtörés miatt előreláthatólag estig szünetel a vízszolgáltatás a Róbert Károly körút 34. és 40. közötti társasházakban. A vízhiány enyhítésére szükségkutat nyitottak a Pap Károly utca 4-6. előtt. A munkálatok miatt a Pap Károly utca és a Teve utca között le kellett zárni az Árpád híd felé vezető két külső sávot, emiatt a Róbert Károly körúton a szokottnál is nehézkesebb haladásra kell számítani. A közlemény szerint