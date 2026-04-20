Csőtörés miatt beszakadt az úttest hétfő reggel a Róbert Károly körúton

2026-04-20 09:59:00 CEST

Az érintett szakaszon két sávon halad a forgalom.

Csőtörés miatt beszakadt az úttest hétfőn kora reggel, 5 óra 35 perc körül Budapest XIII. kerületében, a Róbert Károly körút 40. szám előtt – közölte a rendőrség.

A helyszínt a BKK munkatársai körbezárták, a Fővárosi Vízművek szakemberei pedig megkezdték a kárfelmérést. Az érintett útszakaszon a forgalom két sávon halad.

A Fővárosi Vízművek tájékoztatása szerint megsérült egy 300 milliméter átmérőjű azbesztcement vezeték. A javításhoz lezárták az Árpád híd felé vezető két külső sávot a Pap Károly utca és a Teve utca között, a környéken jelentős forgalmi torlódás várható. A szakemberek már kizárták a sérült vezetéket. A csőtörés vízhiányt okoz a Róbert Károly körút 34. és 40. közötti ingatlanokban, a csősérülés javításával várhatóan a délutáni órákban készülnek el. A vízhiány enyhítésére szükségkutat nyitottak a Pap Károly utca 4-6. előtt.