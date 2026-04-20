Mintegy kétszáz négyzetméternyi felületen szakadt be az útpálya, a kiáramló víz elárasztotta a környéket.
Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.
A piros jelzés sem hatotta meg a sofőrt.
A forgalommal szemben, száguldva közlekedett az a BKV-s autó, amelyik halálra gázolt egy villamosmegállóban lévő férfit a budapesti Róbert Károly körúton - hangzott el az RTL Klub Híradójában.
A Róbert Károly körút és Lehel út kereszteződésében eddig tisztázatlan körülmények között egy személygépkocsi elütött egy férfit, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt, két ember könnyebben megsérült. - írja a police.hu.
Vasárnap reggel 8 órától várhatóan 15 óráig lezárták a Hungária körút - M3-as autópálya bevezető szakaszának csomópontjában a Róbert Károly körúti felüljáró M3-as autópálya felé vezető ágát - közölte a Budapesti Közlekedési Központ.
Szombaton újabb szakaszon kezdődik meg Budapesten a Róbert Károly körút felújítása, a munkálatok már a déli útpályán is elindulnak.
Autóval ütközött az 1-es villamos a XIII. kerületi Róbert Károly körúton kedd reggel, ezért nem járnak a villamosok az Árpád híd pesti hídfője és a Vágány utca között - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján.
Villanyoszlopnak ütközött egy autó Budapesten, a XIII. kerületi Róbert Károly körúton. A műszaki mentés miatt csak egy sáv járható - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
A Róbert Károly körúton történt baleset miatt teljesen beállt a forgalom a környéken és az Árpád hídon - írja a hvg.hu.
Egy férfi meghalt, egy gyermek és egy nő megsérült Budapesten, a XIII. kerületben történt balesetben - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
A BKK tervei szerint péntektől újra járhatnak az 1-es villamosok a Honvédkórház előtt, ahol az átépítés során hatalmas üreget fedeztek fel a pálya alatt. A lyukat habcementtel töltik fel.
A Lehel utca/Róbert Károly körút és Angyalföld kocsiszín között pótlóbusz közlekedik a 14-es villamos helyett május 10-étől (szombattól) június 9-éig (hétfőig), mert a vonalon pályafelújítást végzünk - informál honlapján a BKK.
Az 1-es villamosvonal felújításának kezdeteként a síneket, és az azokat rögzítő nagypaneles elemeket szedik fel a Váci út és Róbert Károly körút kereszteződésében. A teljes vonalat felújítják, átépítik a megállókat. 2015-re, a munkálatok befejeztével az 1-es villamos a Rákóczi hídon a Fehérvári útig fog közlekedni.