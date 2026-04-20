A parlamenti választás előtti öt hét alatt több mint 4,5 milliárd forintot küldött az Orbán-kormány a Vajdaságba

Bethlen Gábor Alap;Vajdaság;támogatás;

2026-04-20 12:49:00 CEST

Február 19. és március 26. között. A Magyar Nemzeti Tanács hétszer kapott támogatást, de így is csak a harmadik helyet foglalja el a rangsorban, melynek élén a Topolyai Sport Club Labdarúgóklub áll 900 millió forinttal.

Kicsivel több mint tizenkét millió eurót, vagyis 4657 millió forintot utalt át a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. február 19. és március 26. között a vajdasági magyar szervezeteknek – írja a Szabad Magyar Szó.

A lap szerint a Magyar Nemzeti Tanács hétszer kapott támogatást:

18 millió forint (Napközis program megvalósításának támogatása),

50 millió forint (A Tanács működésének támogatása),

12 millió forint (Ringató-foglalkozások megvalósításának támogatása),

12,5 millió forint (Szórványprogramok megvalósításával összefüggő költségek támogatása),

35 millió forint (Beiskolázási program megvalósításának támogatása),

525 millió forint (Felsőoktatási ösztöndíjprogram támogatása),

69 millió forint (Vajdasági jogászösztöndíj Program támogatása).

A Magyar Nemzeti Tanács összesen 721,5 millió forint összegű támogatást kapott.

Ezzel csak a harmadik helyet foglalja el a rangsorban, melynek élén a Topolyai Sport Club Labdarúgóklub áll 900 millió forinttal, míg a második helyen a Pannónia Alapítvány, vagyis a Pannon Rádiót és Televíziót, valamint a Szabadkai Magyar Rádiót működtető szervezet áll 854 millió forinttal.

A cikkből kiderül az is, hogy

az Európa Kollégium 350 millió forintot kapott,

a Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény 300 millió forinttal gazdálkodhat,

a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 200 millió forintot kapott,