Kövér László átveszi a negyedik helyezettnek járó serleget Palágyi Szabolcstól, a Topolyai Sport Club vezérigazgatójától a III. Nemzeti Összetartozás Labdarúgó Torna eredményhirdetésén a topolyai TSC Arénában 2023. június 17-én

A parlamenti választás előtti öt hét alatt több mint 4,5 milliárd forintot küldött az Orbán-kormány a Vajdaságba

Február 19. és március 26. között. A Magyar Nemzeti Tanács hétszer kapott támogatást, de így is csak a harmadik helyet foglalja el a rangsorban, melynek élén a Topolyai Sport Club Labdarúgóklub áll 900 millió forinttal.

Kicsivel több mint tizenkét millió eurót, vagyis 4657 millió forintot utalt át a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. február 19. és március 26. között a vajdasági magyar szervezeteknek – írja a Szabad Magyar Szó.

A lap szerint a Magyar Nemzeti Tanács hétszer kapott támogatást:

  • 18 millió forint (Napközis program megvalósításának támogatása),

  • 50 millió forint (A Tanács működésének támogatása),

  • 12 millió forint (Ringató-foglalkozások megvalósításának támogatása),

  • 12,5 millió forint (Szórványprogramok megvalósításával összefüggő költségek támogatása),

  • 35 millió forint (Beiskolázási program megvalósításának támogatása),

  • 525 millió forint (Felsőoktatási ösztöndíjprogram támogatása),

  • 69 millió forint (Vajdasági jogászösztöndíj Program támogatása).

A Magyar Nemzeti Tanács összesen 721,5 millió forint összegű támogatást kapott.

Ezzel csak a harmadik helyet foglalja el a rangsorban, melynek élén a Topolyai Sport Club Labdarúgóklub áll 900 millió forinttal, míg a második helyen a Pannónia Alapítvány, vagyis a Pannon Rádiót és Televíziót, valamint a Szabadkai Magyar Rádiót működtető szervezet áll 854 millió forinttal.

A cikkből kiderül az is, hogy

  • az Európa Kollégium 350 millió forintot kapott,

  • a Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény 300 millió forinttal gazdálkodhat,

  • a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 200 millió forintot kapott,

  • de a levélszavazati csomagok kézbesítését végző CMH sem járt rosszul a 195 millió forintos támogatással.

