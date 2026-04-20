Juhász Péter nyomravezetői díjat tűzött ki, hogy megtudhassuk, kicsoda Zsolt bácsi, már 30 ezer eurónál jár a gyűjtés

2026-04-20 12:44:00 CEST

Szerinte lehetnek olyanok, akiknek bizonyítéka lehet az illetőről, de még nem álltak elő ezzel.

Gyűjtést indított Juhász Péter, hogy kiderüljön, ki az a Zsolt bácsi.

A youtuber egy hétfői videóban arról beszélt, ő tudja, ki ez az ember, bizonyítani azonban nem tudja. Állítása szerint számtalan információ kering arról, hogy lehetnek olyanok, akiknél van erre bizonyíték. „Zsolt nagyhatalmú ember. Ezt abból is tudhatjuk, hogy évtizedekig képes volt titkolni a kilétét, és el tudta hallgattatni a tanúkat. Ezért érthető, hogy nem mernek bizonyítékot szolgáltatni azok, akik tudnának. Eddig nemcsak az egzisztenciális ellehetetlenítéstől kellett tartaniuk, hanem a hatóságoktól is. Ez utóbbi talán megoldódott a kormány bukásával, de a megélhetésüket még mindig féltik. Ha viszont biztos anyagi hátterük lenne, talán a nyilvánosság elé lépnének” - fogalmazott Juhász Péter.

A gyűjtés 200 euróval indult, jelenleg csaknem 1200 adományozóval 30 ezer euró felett jár és összesen tíz napig napig tart. A cél 50 ezer euró, ami ilyen tempóban még ma kora délután simán össze fog jönni.

A bizonyítékokat pedig 90 napig várják. A youtuber jelezte: olyan kép- és videófelvételeket vagy egyéb tárgyi bizonyítékokat vár, amelyek bíróság előtt is megállják a helyüket.

Ha kilencven napig nem jelentkezik senki, akkor az összegyűjtött pénzt gyermekvédelmi és áldozatokat segítő civil szervezeteknek ajánlják fel.

Zsolt bácsi minden valószínűség szerint egy fantom, azt a magas rangú fideszes politikust jelöli, aki a közkeletű gyanú szerint védte a Budapesti Javítóintézet letartóztatásban lévő exigazgatóját, a többi között szexuális visszaélésekkel gyanúsított Juhász Péter Pált a felelősségre vonástól. A köztudatba először Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) korábbi vezetője dobta be, hogy két nagyon magas rangú politikust emlegetnek, az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat a Szőlő utcából. Amikor Zsolt bácsi kérdése előkerült a parlament 2025. őszi ülésszakának az első napján, első felháborodásában kvázi ki nem kényszerített hibaként a Kereszténydemokrata Néppárt politikusa, Simicskó István úgy értette, hogy a pártelnökre, Orbán Viktor helyettesére, Semjén Zsoltra céloznak vele.