Baranyi Krisztina kidobta hivatalából Bayer Construct vezetőit, köztük Tiborcz István üzlettársát és Horváth Csaba volt MSZP-s politikust

Ferencváros;Fidesz;Horváth Csaba;látogatás;polgármesteri hivatal;Baranyi Krisztina;Bayer Construct;

2026-04-20 15:33:00 CEST

Ferencváros polgármestere a választás előtti botrányért ajtót mutatott a Bosnyák teret, a Láng negyedet illetve a Szilas lakóparkot is építő Bayer Construct vezetőinek, köztük Horváth Csaba korrupciós ügyben vádlott volt MSZP-s politikusnak.

Mielőtt beljebb jönnének – szólt Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere az általa a Facebookon megosztott videó szerint a Bayer Construct vezetőinek, köztük Horváth Csaba egykori MSZP-s főpolgármester-helyettesnek, fővárosi szocialista frakcióvezetőnek, legutóbb, 2019 és 2024 között Zugló ellenzéki polgármesterének. A háromtagú delegációról nem derült ki, hogy többek között a zuglói Bosnyák tér, az angyalföldi Láng negyed, illetve az újpalotai Szilas lakópark mellett mit is szeretnének a fővárosi IX. kerületében, mint ahogy az sem, hogy történhetett meg, hogy csak úgy kérés nélkül benyitnak egy polgármesterhez.

– Csókolom – szólt az ajtón belépve Balázs Attila elnök-vezérigazgató, Tiborcz István üzlettársa, NER-es vállalkozó, akit legalább két lépéssel megelőzött Horváth Csaba, és aki nem mellékesen vádlottként szerepel a Zuglót, a XIV. kerület parkolását is érintő korrupciós ügyek miatt indult büntetőperben.

– A Bayer vezérigazgatója? – kéredezte a polgármester, mire Balázs Attila igennel válaszolt. Baranyi Krisztina erre közölte, hogy „na hát akkor pont jó, mert ha jól értem, önök egy olyan cégtől jönnek, hogy ferencvárosi fejlesztésekről tárgyaljanak, ahol szombaton levelet küldtek a dolgozóknak, hogy vagy a Fideszre szavaznak, vagy hagyják el az önök közösségét”. – Én egy ilyen céggel, főleg polgármesteri szinten semmilyen formában nem vagyok hajlandó tárgyalni. Úgyhogy a fejlesztéssel kapcsolatban, szükséges kérelem, bármi, forduljanak nyugodtan az ügyfélszolgálathoz, az illetékes irodához, ügyintézőhöz. Jó, én ezt tudom erre mondani – tette hozzá.

– Köszönjük szépen – mondta Horváth Csaba, akiről most sem tudni pontosan, milyen pozícióban van a cégnél, mert annak honlapján nem található. A végén még Balázs Attila megjegyezte, hogy „amúgy nem ezt írtuk a levélben, de nem ugyanez volt, és az egész levél a koncert miatt volt, ilyen hirtelen felindulásból. Tehát ezt le is írtam, mi ezért elnézést is kértünk, tehát köszönjük szépen! Baranyi Krisztina az ajtón utolsóként kilépő Horvátnak csak annyit mondott, helló.