Szolgálat, feladat, köszönet, öröm – Így reagáltak Magyar Péter felkérésére a miniszterjelöltek

Ma egy olyan felkérést kaptam, amely óriási megtiszteltetés és egyben hatalmas felelősség is. Köszönöm Magyar Péter bizalmát, hogy a honvédelmi miniszteri feladatra jelölt – posztolta Ruszin-Szendi Romulusz, aki igen terjedelmes szöveggel reagált arra, hogy tárcavezető lehet a leendő kormányban. Az ambíciója már a kezdetektől ismert volt.
– Ez számomra nem egy pozíció, hanem szolgálat. Szolgálat a hazámért. Szolgálat a magyar emberek biztonságáért! Szolgálat minden egyenruhásért, aki nap mint nap esküjéhez hűen végzi a dolgát. Szolgálat a jövő katonáit jelentő kadétokért. Szolgálat azokért a nyugdíjas katonákért is, akik egy életen át szolgálták a hazát. És szolgálat mindazokért, akik a honvédelem ügyéért dolgoznak. Egész életemet a haza védelmének szenteltem. Tudom, mit jelent az eskü súlya. Tudom, mit jelent bajtársnak lenni. Tudom, mit jelent szolgálni, ha kell, áldozatot hozni, ha kell, a hazáért mindent odaadni. A honvédelmi miniszteri tisztség Magyarország egyik legnagyobb felelősséggel járó szolgálata. Ez nem csupán irányítás, ez felelősség a katonák életéért, a nemzet biztonságáért, és a jövő generációk védelméért. Egy olyan küldetés, ahol minden döntésnek súlya van – fogalmazott Ruszin-Szendi.
A katonából lett politikus írt a körülöttünk változó világról, a szomszédunkban zajló háborúról, a védelemről, a biztonságról, és arról, hogy a békét csak erős, felelős és felkészült nemzet tudja megőrizni. Leszögezte, hogy minden tudásával azon lesz, hogy Magyarország biztonsága stabil és kiszámítható legyen, és szövetségeseinknek együttműködést ígért.
Ruszin-Szendi Romulusz külön szólt, ahogy fogalmazott, a bajtársaihoz.
– Az első és legfontosabb célom világos: visszaállítani a morált az állományban. A középpontba a katonát helyezzük és mindazokat, akik a honvédelem ügyéért dolgoznak. Mert egy hadsereg ereje nem csak az eszközökben mérhető, hanem az emberekben, a tartásban, a hitben és az összetartozásban. A fontos döntések előtt ki fogom kérni az állomány véleményét – tette hozzá.
A következő honvédelmi miniszter állítja, határozottan és késlekedés nélkül kezdenek hozzá a feladathoz, mert van mit rendbe tenni, és ezt közösen viszik végig, az érintetteket pedig a saját oldalán időben, folyamatosan tájékoztatni fogja az érintetteket minden fontos történésről és lépésről. – Tudom, hogy együtt biztosítani tudjuk Magyarország biztonságát és együtt képesek vagyunk visszaadni a hivatás becsületét – tette hozzá Ruszin-Szendi Romulusz.
Orbán Anita külügyminiszter-jelölt magáról nem tett említést a Facebook-oldalán, ellenben gratulált Bujdosó Andreának, a Tisza Párt frakcióvezetőjének és Forsthoffer Ágnesnek, a Magyar Országgyűlés leendő elnökének. – Külön öröm, hogy a működő és emberséges Magyarország felépítésében ilyen fantasztikus nők vállalnak kulcsszerepet – tette hozzá. Később egy újabb posztban kiemelte, hogy „óriási megtiszteltetés külügyminiszterként szolgálni a hazámat, köszönöm a TISZA és a magyar emberek bizalmát”. – Elképesztő szakemberekkel és veletek közösen építünk egy működő és emberséges Magyarországot. Izgatottan várom a közös munkát – írta.
Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter röviden reagált. – „A mai frakció ülésen gazdasági és energetikai miniszternek kértek fel, ami hatalmas megtiszteltetés a számomra és nagy boldogsággal és elszántsággal állok a feladat elé. Építsünk egy működő és emberséges Magyarországot! – szólított fel mindenkit Kapitány István.
Kármán András pénzügyminiszter-jelölt csak ennyit írt: Köszönöm a bizalmat!
Gajdos László, ahogy Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatóján elhangzott, az élő környezetért felelős miniszter lesz. Ő maga a Facebook-oldalán zárójelbe téve, de pontosította, hogy ez a gyakorlatban a környezetvédelmi tárcát jelenti. – A feladatot, annak minden súlyával és felelősségével együtt, nagy tisztelettel elfogadtam. Úgy érzem, a miniszteri jelölés túlmutat rajtam. Ez nem csupán a személyemnek, az eddigi munkám eredményeinek szól, hanem a zöld értékek elismerésének és a megyénknek is fontos gesztus – írta a Nyíregyházi Állatpark igazgatójaként ismertté vált Gajdos László utalva Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, megköszönve a bizalmat.
Bóna Szabolcs, aki az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszteri pozíció várományosa, hétfőn még egy olyan posztot tett közzé, ami vasárnapi programjáról szólt, de akár jövőbeni munkájához is iránymutató lehet. – Tegnap délután Kapuváron is dedikáltam. Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, de nagyon örülök, hogy sokan eljöttek, bíztattak, gratuláltak és kifejezték reményüket, hogy tovább folytatom a megkezdett utat. Többen kérdezték, hogyan tovább – azt gondolom, a legfontosabb feladatunk, hogy békét teremtsünk a társadalomban – fogalmazott.
A Tisza Pártban által még jóval a választás előtt elsőként, leendő egészségügyi miniszterként bemutatott Hegedűs Zsolt, miután hivatalosan is felkérte Magyar Péter az önálló egészségügyi minisztérium vezetésére, a közösségi oldalán hatalmas megtiszteltetésnek, egyben óriási felelősségnek nevezte a feladatot. – Mindent megteszünk azért, hogy az egészségügyben is érdemi rendszerváltás valósuljon meg az emberek javára – szögezte le Hegedűs Zsolt.