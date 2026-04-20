Szolgálat, feladat, köszönet, öröm – Így reagáltak Magyar Péter felkérésére a miniszterjelöltek

miniszterjelöltek;reakciók;Magyar Péter;Tisza-kormány;

2026-04-20 17:39:00 CEST

A Tisza Párt már a választási kampányban megismert szakértői egymástól eltérő formában, tartalommal és hosszúsággal tették közzé első gondolataikat.

Ma egy olyan felkérést kaptam, amely óriási megtiszteltetés és egyben hatalmas felelősség is. Köszönöm Magyar Péter bizalmát, hogy a honvédelmi miniszteri feladatra jelölt – posztolta Ruszin-Szendi Romulusz, aki igen terjedelmes szöveggel reagált arra, hogy tárcavezető lehet a leendő kormányban. Az ambíciója már a kezdetektől ismert volt.

– Ez számomra nem egy pozíció, hanem szolgálat. Szolgálat a hazámért. Szolgálat a magyar emberek biztonságáért! Szolgálat minden egyenruhásért, aki nap mint nap esküjéhez hűen végzi a dolgát. Szolgálat a jövő katonáit jelentő kadétokért. Szolgálat azokért a nyugdíjas katonákért is, akik egy életen át szolgálták a hazát. És szolgálat mindazokért, akik a honvédelem ügyéért dolgoznak. Egész életemet a haza védelmének szenteltem. Tudom, mit jelent az eskü súlya. Tudom, mit jelent bajtársnak lenni. Tudom, mit jelent szolgálni, ha kell, áldozatot hozni, ha kell, a hazáért mindent odaadni. A honvédelmi miniszteri tisztség Magyarország egyik legnagyobb felelősséggel járó szolgálata. Ez nem csupán irányítás, ez felelősség a katonák életéért, a nemzet biztonságáért, és a jövő generációk védelméért. Egy olyan küldetés, ahol minden döntésnek súlya van – fogalmazott Ruszin-Szendi.

A katonából lett politikus írt a körülöttünk változó világról, a szomszédunkban zajló háborúról, a védelemről, a biztonságról, és arról, hogy a békét csak erős, felelős és felkészült nemzet tudja megőrizni. Leszögezte, hogy minden tudásával azon lesz, hogy Magyarország biztonsága stabil és kiszámítható legyen, és szövetségeseinknek együttműködést ígért.

Ruszin-Szendi Romulusz külön szólt, ahogy fogalmazott, a bajtársaihoz.

– Az első és legfontosabb célom világos: visszaállítani a morált az állományban. A középpontba a katonát helyezzük és mindazokat, akik a honvédelem ügyéért dolgoznak. Mert egy hadsereg ereje nem csak az eszközökben mérhető, hanem az emberekben, a tartásban, a hitben és az összetartozásban. A fontos döntések előtt ki fogom kérni az állomány véleményét – tette hozzá.

A következő honvédelmi miniszter állítja, határozottan és késlekedés nélkül kezdenek hozzá a feladathoz, mert van mit rendbe tenni, és ezt közösen viszik végig, az érintetteket pedig a saját oldalán időben, folyamatosan tájékoztatni fogja az érintetteket minden fontos történésről és lépésről. – Tudom, hogy együtt biztosítani tudjuk Magyarország biztonságát és együtt képesek vagyunk visszaadni a hivatás becsületét – tette hozzá Ruszin-Szendi Romulusz.

Orbán Anita külügyminiszter-jelölt magáról nem tett említést a Facebook-oldalán, ellenben gratulált Bujdosó Andreának, a Tisza Párt frakcióvezetőjének és Forsthoffer Ágnesnek, a Magyar Országgyűlés leendő elnökének. – Külön öröm, hogy a működő és emberséges Magyarország felépítésében ilyen fantasztikus nők vállalnak kulcsszerepet – tette hozzá. Később egy újabb posztban kiemelte, hogy „óriási megtiszteltetés külügyminiszterként szolgálni a hazámat, köszönöm a TISZA és a magyar emberek bizalmát”. – Elképesztő szakemberekkel és veletek közösen építünk egy működő és emberséges Magyarországot. Izgatottan várom a közös munkát – írta.

Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter röviden reagált. – „A mai frakció ülésen gazdasági és energetikai miniszternek kértek fel, ami hatalmas megtiszteltetés a számomra és nagy boldogsággal és elszántsággal állok a feladat elé. Építsünk egy működő és emberséges Magyarországot! – szólított fel mindenkit Kapitány István.

Kármán András pénzügyminiszter-jelölt csak ennyit írt: Köszönöm a bizalmat!

Gajdos László, ahogy Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatóján elhangzott, az élő környezetért felelős miniszter lesz. Ő maga a Facebook-oldalán zárójelbe téve, de pontosította, hogy ez a gyakorlatban a környezetvédelmi tárcát jelenti. – A feladatot, annak minden súlyával és felelősségével együtt, nagy tisztelettel elfogadtam. Úgy érzem, a miniszteri jelölés túlmutat rajtam. Ez nem csupán a személyemnek, az eddigi munkám eredményeinek szól, hanem a zöld értékek elismerésének és a megyénknek is fontos gesztus – írta a Nyíregyházi Állatpark igazgatójaként ismertté vált Gajdos László utalva Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, megköszönve a bizalmat.

Bóna Szabolcs, aki az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszteri pozíció várományosa, hétfőn még egy olyan posztot tett közzé, ami vasárnapi programjáról szólt, de akár jövőbeni munkájához is iránymutató lehet. – Tegnap délután Kapuváron is dedikáltam. Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, de nagyon örülök, hogy sokan eljöttek, bíztattak, gratuláltak és kifejezték reményüket, hogy tovább folytatom a megkezdett utat. Többen kérdezték, hogyan tovább – azt gondolom, a legfontosabb feladatunk, hogy békét teremtsünk a társadalomban – fogalmazott.

A Tisza Pártban által még jóval a választás előtt elsőként, leendő egészségügyi miniszterként bemutatott Hegedűs Zsolt, miután hivatalosan is felkérte Magyar Péter az önálló egészségügyi minisztérium vezetésére, a közösségi oldalán hatalmas megtiszteltetésnek, egyben óriási felelősségnek nevezte a feladatot. – Mindent megteszünk azért, hogy az egészségügyben is érdemi rendszerváltás valósuljon meg az emberek javára – szögezte le Hegedűs Zsolt.