Magyar Péter bejelentette, hogy 16 minisztérium lesz a Tisza-kormányban, hét tárcavezetőt ma megnevez

kormányalakítás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-04-20 11:02:00 CEST

Hétfő délután újabb bejelentések várhatók.

A miniszterelnök mellett várhatóan 16 minisztérium lesz a Tisza-kormányban - közölte hétfői Facebook-videójában a párt elnöke.

Magyar Péter azt mondta, a hétfői napon először összeül a Tisza 141 fős frakciója. Sok millió embertől kapott erős felhatalmazás óriási felelősséget jelent, a frakcióülésen hivatalosan is döntenek arról: a Tisza parlamenti képviselőcsoportját Bujdosó Andrea vezeti majd, javaslata alapján a magyar Országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes lehet.

Magyar Péter úgy értékelt, hogy utóbbi két jelölés emberi, politikai és szakmai garanciát jelent arra, hogy az új Országgyűlés valóban a magyar demokrácia működő színtere lesz, ahol az eddigiektől eltérően érdemi, szakmai és politikai viták zajlanak majd. Hozzátette, ismerteti a frakció tagjaival a Tisza-kormány struktúráját és a már kiválasztott minisztereket is.

Jelezte: a frakcióülés utáni, fél háromkor kezdődő sajtótájékoztatón hét miniszter nevét jelenti be, köztük a külügyminiszterét, a pénzügyminiszterét, a gazdasági és energetikai miniszterét, az egészségügyi miniszterét, a honvédelmi miniszterét, az élő környezetért felelős miniszterét, valamint az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszterét. A héten folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat, és várhatóan újabb kormánytagokat jelent be.