Kocsis Máté: most nem athéniakra, hanem spártaiakra van szükségünk

2026-04-20 17:28:00 CEST

Arra jutott, hogy van jó és rossz közpénz is.

A bejutó képviselők többségét le kell cserélnie a Fideszben - jelentette ki a párt előző frakcióvezetője a Józan ész nevű YouTube-csatornán.

Kocsis Máté a 444.hu szemléje szerint erre nem azért van szükség, mert ők rossz emberek, mivel „most nem athéniakra, hanem spártaiakra van szükségük”. Reagált arra is, hogy Borbás Marcsi, Balogh Levente és Wáberer Györgye megemlítése is nagy vitákat kavart. Erről szólva azt mondta: nem azt bánja, hogy megnevezte őket, mert igaza van minden egyes esetben, hanem mert szerinte nem erről a három emberről, hanem a jelenségről kellene beszélni. Annyi korrekciót tett, hogy ezek az emberek nem a Fideszt árulták el: ha mondjuk Borbás Márcsi messze átlagon felül kap a közös javakból, és utána kiáll az emberek elé, hogy neki kétszer annyit kell dolgoznia a pénzéért, akkor az „annak az elárulása, amiben addig élt.”

A műsorvezető Németh Balázs ekkor felidézte Péterfy Novák Éva posztját, aki azt üzente Kocsis Máténak, hogy a műsorgyártásra adott támogatás nem a Fidesz pénze, hanem közpénz. Ezzel kapcsolatban a politikus megjegyezte, hogy ezek szerint van a jó közpénz, amit Borbás Marcsi kap, és van a rossz közpénz, amit Rákay Philip kap. Így szerinte felmerül a kérdés, hogy akkor ki tesz majd különbséget a kétféle közpénzt közt, hiszen mind a ketten műsorgyártásra kapták. Ekkor jelezte, hogy a jó és rossz közpénz párosítást a jövőben még sokat fogják használni.