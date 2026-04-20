Áradt a fűszag a Kutyapárt drogháború-ellenes gyűlésén

Drogháború-ellenes gyűlést tartott a Kutyapárt a választási kudarcuk után bő egy héttel, a marihuána világnapján. A rendezvényen áradt a fűszag, miután a Tisza elmosta a Fideszt, de a párt adománygyűjtése is központi szerepbe került. A pénz viszont ezúttal nem fűre kell nekik – riport.

Egy tucatnyi rendőr sétált el mellettünk, amikor Döme Zsuzsannát (Suzi), a Kutyapárt társelnökét kérdeztük a demonstrációról, és az esetleges rendőri vegzálásokról. Gyorsan kiderült azonban, hogy az egyenruhások nem a Kutyapárt rendezvényére tartanak. A helyszínen lévő rendőrök pedig a demonstrációt biztosították, két órás ott tartózkodás során nem volt semmilyen intézkedés. Lehetőség viszont lett volna rá, hiszen a demonstrálók egy-egy joint begyújtásával időről időre nyomatékosították álláspontjukat a fű legalizálásának kérdésében.

„Dehogy volt ilyen, senki nem gyújtott rá itt jointra, nem voltak olyan 17 éves lányok, akik ezt jó pörgésnek tartották” – kezdett tiltakozni némi iróniával a párt társelnöke, amikor arról kérdeztem, hogy számít-e valamilyen rendőri fellépésre a levegőben terjedő fűszag miatt. Megerősítette továbbá, hogy először betiltották, majd engedélyezték, aztán betiltották, most viszont legális a rendezvény.

Választási kudarcuk után bő egy héttel, április 20-án, a fű világnapján tartott drogháború-ellenes gyűlést a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. Az eseményre kilátogató néhány száz embernél többek közt a párt jövőjéről is érdeklődtünk.

Rendkívül nehéz helyzetben van most a Kutyapárt, ugyanis nem sikerült elérniük az egy százalékos eredményhez szükséges szavazatmennyiséget a 2026-os parlamenti választáson. Ennek köszönhetően mintegy 686 millió forintos kampánytámogatást kell visszafizetniük az államkasszába. A politikai közösség ezért adománygyűjtést indított.

Nagy Dávid korábban lapunknak elárulta, hogy 50 millió forintot sikerült visszaszerezniük különböző szervezetektől, akiket a kampánypénzükből támogattak. A hétfői rendezvényen pedig Suzi arról tájékoztatott, hogy adományokból eddig körülbelül 100 millió forintot gyűjtöttek össze.

A szorult anyagi helyzetet mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Kutyapárt egyik csalogató kampányfogása, az ingyen sör immáron támogatói sörré avanzsált.

A rendezvény egyik sátrában 3000 forintos támogatás ellenében válthatták ki a szimpatizánsok a sört, amihez szendvicset is kérhettek. „Megpróbáljuk most a kreativitásunkat pénzgyűjtésbe forgatni” – nyugtázta a helyzetet Döme Zsuzsanna, továbbá beszámolt arról, hogy segélykoncert és segélyjóga is várható majd a későbbiekben.

Több demonstráló egyébként lehetetlennek tartja, hogy összegyűjtsön ennyi pénzt a Kutyapárt. A párt anyagi forrásainak hiányában viszont a pénzügyi teher könnyen a jelöltekre hárulhat. „Nyilván minden jelölt tart tőle, hogy a zsebébe kell nyúlnia” – válaszolta kérdésemre Dankó Dávid, a Kutyapárt egyik volt képviselőjelöltje. A párt társelnöke szerint azonban a legfontosabb cél, hogy erre ne kerüljön sör, hiszen „az egy nagyon rossz és szomorú üzenet lenne az emberek számára, lévén, hogy a Kutyapárt esetében nem kamupártról van szó”.

Ettől függetlenül a párt a választáson egy százalék alatt maradt, ami könnyen a megsemmisülésüket is jelentheti. Ennek függvényében kérdeztük a demonstrálókat a párt jövőjéről. A párt szimpatizánsait egyöntetűen lehangolta a választási eredmény, de alapvetően bizakodóak a jövőre tekintve. „Most valószínűleg lesz egy nagy lejtmenet, de utána felállnak, és folytatják tovább” – vélekedett egy fiatal lány.

Több olyan demonstrálóval is találkoztunk viszont, akik a Tisza Pártra szavaztak, de támogatják az okos drogpolitikát, és a marihuána legalizálását, ezért kilátogattak a rendezvényre. Egy raszta hajú fiatal srác szerint a Kutyapártnak biztos, hogy nincs jövője, és pont azért jött ki, mert könnyen lehet, ez volt az utolsó ilyen jellegű demonstrálció. „Örülök, hogy kipicsáztuk Horváth Lacit” – utalt a drogügyi kormánybiztos választási vereségére egy orvos végzettségű Tisza-szimpatizáns, aki elmondása szerint Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár volt munkahelyén is dolgozott.

Suzi szerint viszont rosszul esik a passzivistáknak, ha azt mondják, hogy hiba volt elindulni. Nyilván, ha a választási eredmény tükrében vetődik fel a kérdés, akkor úgy véli, nem lehet azt mondani, hogy jó ötlet volt. Ettől függetlenül büszke mindenkire, és arra, amit csináltak. „Nem ítéltük meg jól, hogy nem arra kíváncsiak most az emberek, ki mit tett eddig” – mondta, úgy véli azonban, hogy ezek ismeretében sokan inkább a Kutyapártra szavaztak volna.