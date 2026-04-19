Ünnepelni fognak a kétfarkúak a marihuána világnapján

2026-04-19 11:00:00 CEST

Nagy baj van Magyarországon mentálhigiénés és addiktológiai téren is, az okos drogpolitika sem várhat.

„Először nem tiltották be. Ezért elhalasztottuk. Aztán betiltották. Ezért úgy döntöttük, megtartjuk. Egy éve még ki lehetett mondani, idén úgy tűnt, hogy már csak gondolni lehet rá, de akkor most le lehet írni, hogy idén is Million Marijuana March” – olvasható a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) hétfőn a budapesti Madách téren tartandó rendezvényének Facebook-oldalán. Az április 12 -i parlamenti választáson 1 százalékot el nem érő kétfarkúak kedvét nem szegte a kudarc, mert saját posztjukban azt írják, hogy „hétfőn akkor megcsináljuk a 420-at, mert meg szoktuk, és hogy ne nektek kelljen”

„Meg mert nagyon nagy baj van az országban mentálhigiénés és addiktológiai téren is, és az okos drogpolitika sem várhat! Gyertek el, búcsúztassuk el együtt a drogháborút, a Facebook-függő drogügyi államtitkárt, bízva abban, hogy végre az egész demonstráció nem kősziklára hullik és a hatalom annyi károkozás után ismét meghallja a szakmai érveket” – emelik ki.

Arról lapunk is írt, hogy az MKKP elhalasztja az Orbán-kormány drogháborúja ellen, a marihuána legalizálásáért tartandó gyűlését. A kétfarkúak 2019 óta szerveznek demonstrációt a marihuána világnapján, vagyis április 20-án, a rendezvényt azonban idén előrehozták április 2-ra csütörtökre, hogy még a választás előtt meg tudják tartani. Végül meggondolták magukat. A hétfői esemény leírása szerint 15 éve foglalkoznak azzal, ami már 36 éve el van hanyagolva, a bulihelyek bezárása csak a legutóbbi felvonás volt, amitől nem lett kevesebb kristályos se a Keleti pályaudvarnál, se az ország végein.

„Előveszünk olyan idegen szavakat, mint a prevenció, az ártalomcsökkentés, a jogi környezet, szakértők, civil szervezetek, mert az okos drogpolitika több, mint fű legalizálás. Búcsúzzunk Horváth Laci drogügyi kormánybiztostól és Facebook-függőtől, meg a full kamu Drogkutató Intézettől, és attól, hogy egyedül vagyunk azzal, hogy egyetértünk a szakértőkkel. Beköszöntött a szabadság! Szóval már biztos szabad beszélni róla. Az okos drogpolitikáról, a legalizációról meg arról, hogy hogyan lesz ez a rendszerváltás okosabb, mint az előző” – teszik hozzá.

Az eseményen lesznek koncertek, élő bejelentkezéssel beszél majd Szemelyácz János pszichiáter-addiktológus, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke, aki tavaly decemberben a Népszavának is adott interjút az Orbán-kormány drog elleni harcának kudarcáról. Bemutatnak egy dokumentumfilmet is Fűben-fában orvosság címmel.