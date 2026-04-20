Zavarja Ókovács Szilvesztert, hogy Magyar Péter sajtótájékoztatón üzent neki, ahelyett, hogy felhívta volna

Ókovács Szilveszter;Magyar Állami Operaház;Magyar Péter;

2026-04-20 22:37:00 CEST

Az Operaház főigazgatója mindemellett gratulált a Tisza Párt választási győzelméhez.

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Péter! Illő gratulálnom pártod győzelméhez. Kívánom, hogy folytatódjon a Kormány és kiemelt intézménye, a Magyar Állami Operaház hagyományosan gyümölcsöző együttműködése - kezdte Magyar Péternek címzett üzenetét Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója.

Ókovács Szilveszter arra reagált, hogy a leendő miniszterelnök mai sajtótájékoztatóján egy elejtett fél mondatban üzent a főigazgatónak is, mondván, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján állami rendezvényt szeretne tartani az Operaházban, ezért üzeni Ókovácsnak, hogy „ne adja ki a haveroknak” az intézményt október 23-ára.

„Számos, nálunk töltött alkalommal láthattad, hogy nem a »haveroknak« játszunk, feladataink teljesítését komolyan vesszük” - reagált erre Ókovács Szilveszter, majd megjegyezte, ami 2026. október 23-át illeti, még több hónapja a Miniszterelnökség érdeklődött, kaptak is egy 59 millió forint plusz egyéb költségeket tartalmazó ajánlatot. Azonban a tárgyalás természetesen okafogyottá vált, így megállt, s a főigazgató az eredetileg kitűzött centenáriumi Kodály-hangversenyt javasolta arra a dátumra, amennyiben más felsőbb döntés nem születik.

Ókovács Szilveszter azt is egyértelművé tette, hogy kissé zokon vette az üzengetést: „Pár éve még volt nevem, sőt, lakcímem is Számodra, üzenni sem kellett - mi van, ha nem olvasok Telexet? -, ott a telefonod. Vagy legalább egy munkatárs. De biztos majd legközelebb” - fogalmazott, majd a Telexnek is üzent, azzal, hogy ha már hívták és igent mondott nekik, akkor miért a megkérdezése nélkül készítik el a „valóságtól eltekert” cikküket.