Ókovács Szilveszter maradna az Operaház élén, és Rost Andreára bízna néhány Puccini-szólamot

Fidesz;főigazgató;Rost Andrea;országgyűlési képviselő;Ókovács Szilveszter;Magyar Állami Operaház;Tisza Párt;

2026-04-15 18:09:00 CEST

A Magyar Állami Operaház Fidesz-tag főigazgatója azt hangsúlyozza, hogy sem a pályázati kiírásban, sem a szerződésében nem az áll, hogy „kormányváltásig”.

Alapító tagja voltam 1988-ban a veszprémi Fidesznek, sosem tagadtam meg a közösséget, amelyhez tartozom. Most sem teszem, szomorú vagyok a látottak miatt – értékelte a parlamenti választás eredményét Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója a 24.hu-nak. – Azzal nincs bajom, ha kétosztatú lesz a hazai politikai berendezkedés és egymást inspiráló váltógazdaság ered belőle, de Orbán Viktort kiemelkedő államférfinek tartom, és, aki most ellene szavazott, a lelke mélyén az is pontosan tudja az igazat – mondta Ókovács.

Saját pozíciójában biztos, és 2023-tól 2028-ig tartó megbízatásáról azt nyilatkozta, hogy sem a pályázati kiírásban, sem a szerződésemben nem az áll, hogy „kormányváltásig”. – A „szeretetország” választási selyemszalagját elengedném, de a még jogállamibb jogállamban bízom – szúrt oda gúnyosan a kétharmaddal győztes Tisza Pártnak. Szerinte Szinetár Miklós és Alföldi Róbert is kitölthette a mandátumát hasonló esetben. – Ahogy Mádl Ferenc is, akinek a keresztfia most megnyerte a választást, és aki 2023 nyarán jóleső, szinte zavarba ejtő üzenetben gratulált a kinevezésemhez – utalt Magyar Péterre, aki csak 2024 elején, a kegyelmi botrány kirobbanása után lépett politikai pályára.

A Tisza választási programjából két félmondatot lát az operajátszásról, amelyekkel nem ért egyet, így azzal, hogy csökkent a színvonal, és vidéken megszűnt, illetve azt sem tudja értelmezni, hogy szakmai alapon kellen újraszervezni ezt a kulturális területet. Ő fejlődést, eredményeket, inspirációt lát 15 esztendeje. – Nyilván hozzáértő minisztert neveznek ki, a mienk lesz a legnagyobb intézménye, várom a találkozást – jegyezte meg.

Ókovács Szilveszter reagált arra is, hogy Rost Andrea, akivel korábban a főigazgatói pályázatab idején éles konfliktusa volt, most országgyűlési képviselő lett. – Éppenséggel örülök neki. Gulyás Dénes személyében két ciklust töltött ott egy másik kiváló művész a Fidesz padsoraiban, jó hír, ha lesz újra beavatott támasza az intézménynek, amikor el kell magyarázni, miért tízszer akkora az Opera, mint más színházak, s hogy ehhez miért kell tízszer annyi támogatás is. Andrea az egyetlen aktív opera-énekesnő, akinek jártam az otthonában, kettőben is, különösen tisztelem a pályafutását. Nem rajtam múlt az utóbbi két évben, hogy nem láthatták őt operaszerepben – kerülte az egykori összetűzés felemlegetését a főigazgató. Mint mondta, Bánffy György képviselőként is fellépett, Gulyás Dénes újra énekel náluk, „miért ne juthatnánk vissza néhány Puccini-szólamhoz a kiváló Rost Andreával is”.