Tárgyalni akarnak a magyarországi fesztiválszervezők a leendő kormánnyal

2026-04-21 14:22:00 CEST

Szakmai egyeztetést kezdeményeznek a hazai fesztiválok, amelyek arra kérik az eddigi és az újonnan felálló politikai döntéshozókat, hogy segítsék az ágazat működését az átmeneti időszakban – közölte a Magyar Fesztivál Szövetség kedden.

„A 2026-os fesztiválszezon kezdetén létkérdés, hogy az előkészített rendezvények a kormányváltás átmeneti időszakában ne kerüljenek bizonytalan helyzetbe. A szervezés végső szakaszában elengedhetetlen a kiszámítható működési környezet, hiszen számos, több évtizedes múltra visszatekintő fesztivál megvalósulása kerülhet veszélybe” – áll a közleményben.

Mint írták, április 28-án Százhalombattán tartják soron következő közgyűlésüket, ahol részletesen elemzik az elmúlt időszakot, és rendszerezik azokat a problémákat és eredményeket, amelyek a fesztiválok eddigi működésében meghatározóak voltak.

„Határozott szakmai elképzelésünk van többek között a kultúra és turizmus eddig meg nem valósult együttműködésének kérdésében. Megfogalmazzuk továbbá a jövőre vonatkozó javaslatainkat, amelyek a Nemzeti Kulturális Alap, illetve az előadó-művészeti támogatás előkészítő- és döntési mechanizmusát optimalizálják és a hazai fesztivál kultúra érdekeit szolgálják” – ismertették.

A Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, Szigetvári József, Márta István tiszteletbeli elnök, valamint az elnökség tagjai által aláírt levélben kiemelték azt is, hogy a szövetség az elmúlt évtizedek gyakorlati, szakmai tapasztalatai nyomán, a jelenlegi támogatási struktúra anomáliáiból adódó kérdésekről kész egyeztetni a döntéshozókkal és a szakma további résztvevőivel a magyar fesztiválkultúra zavartalan működése érdekében.