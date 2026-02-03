Bring Me the Horizon, Zara Larsson, Loyle Carner, Wolf Alice - Új fellépőket jelentett be a Sziget

bejelentés;Sziget Fesztivál;fellépők;

2026-02-03 11:31:00 CET

Magyarok is érkeznek, többek között Beton.Hofi, az Analog Balaton, az Ivan & The Parazol és Mehringer.

Több, mint 40 új fellépőt jelentett be a Sziget a 2026-os fesztiválra - derül ki a rendezvény szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből.

A legnagyobb nevek között szerepel a Bring Me the Horizon angol metálegyüttes, de számos egyéb ismert fellépő is érkezik: "a tavaly megjelent Midnight Sun albuma után hatalmasat futó popdíva, Zara Larsson, a hip-hop szcéna élvonalának ligájába emelkedő Loyle Carner vagy a legfrissebb albumával fél éve előrukkoló indie-rock formáció, a Wolf Alice" - áll a bejelentésben.

„Az igazat megvallva, a késve indult szervezés miatt kevésbé bíztam abban, hogy sikerül majd igazán nagy neveket lekötni a 2026-os Szigetre. Azonban az eddigi listánkat összevetve a nemzetközi fesztiválszcéna kínálatával, úgy látom, hogy szerencsére a zenei felhozatalban is ott leszünk a legjobbak között” – indította a Sziget aktuális bejelentését a rendezvény alapítója és jelen állás szerint megmentője, Gerendai Károly. Hozzátette: „De ez már csak a hab a tortán, hiszen a Sziget sikerének mindig is az volt a titka, hogy nem csak a sztárfellépők miatt vonzó. Sokkal színesebb, élménydúsabb, mint a versenytársai. Jó koncertet sok helyen lehet látni itthon is, hát még szerte Európában. A mi célunk az, hogy a Sziget egyedi atmoszférája sokkal többet adjon a látogatóinknak egy sima koncertélménynél, de természetesen továbbra is fontosnak tartjuk, hogy akit elsősorban a sztárfellépők vonzanak, azok is elégedettek legyenek, mind a műfaji sokszínűséggel, mind az előadók minőségével, aktualitásával. Igyekszünk minden zenei műfajból a legizgalmasabb, legtrendibb és persze legnépszerűbb képviselőket elhívni, mert azt szeretnénk, hogy a Sziget ne csak kiszolgálja a zenei közízlést, hanem formálja is azt” – fogalmazott.

Mint ismert, sokáig nem volt egyértelmű, hogy meg lehet-e tartani idén a fesztivált, miután a korábbi, külföldi tulajdonos kihátrált a rendezvény mögül, A döntést jókora huzavona követte a Fővárosi Közgyűlésben, Karácsony Gergely főpolgármester igyekezett elérni, hogy a frakciók olyan döntést hozzanak, amely lehetővé teszi, hogy a Sziget visszakerüljön Gerendai Károly cégéhez. A szavazáskor eleinte a Fidesz és a Tisza tartózkodása miatt úgy tűnt, elbukik a terv, végül Gerendai Károly és Magyar Péter egy személyes megbeszélésen egyeztek meg a fesztivál jövőjét biztosító, vagy legalábbis megalapozó feltételekről.

A Bring Me the Horizon a világ egyik legsikeresebb rockbandája, Grammy-jelölésekkel, BRIT Award-dal és több, mint 7,2 millió eladott albummal világszerte. A zenekart már többször is láthatta a hazai közönség, de az elmúlt években szintet ugrottak és látványos koncert show-jukkal igazi stadion zenekarrá nőtték ki magukat. 2026-ra a kortárs rockzene egyik legbefolyásosabb bandájaként elmozdíthatatlan helyük lett a legnagyobb nemzetközi fesztiválok headlinereinek sorában - olvasható a közleményben.

Zara Larsson neve, a tavaly piacra dobott Midnight Sun albuma után fényesebben csillog, mint valaha. A svéd popdíva legújabb albuma nem csupán egy poplemez a sok közül, hanem tökéletes példája annak, hogyan kell popzenét készíteni. Látványos, nagy energiájú koncertjein pedig a vizuális show, a koreográfia és a lenyűgöző énekhang magával ragadó élményt nyújt a közönségnek - írták.

Ellie Rowsell, a Wolf Alice énekesnője egy tavaly évvégi interjúban úgy emlékezett a Szigetre, mint a legjobb fesztiválra, ahol valaha felléptek. Az alternatív rockdíva és csapata 2025 augusztusában rukkolt elő a The Clearing című albummal, amivel most újra jönnek kedvenc fesztiváljukra - áll a tájékoztatásban.

Loyle Carner a mai generáció egyik legfontosabb előadója. Miután kétszer is bekerült a Mercury Prize döntőseinek listájára, és további BRIT- és NME-díjra jelölték, Carner világszerte hatalmas rajongótáborra tett szert, 1,1 milliárd streameléssel és telt házas koncertekkel. A belső indíttatású és társadalompolitikai szövegeiről ismert rapper legújabb albuma, a Hopefully! a dél-londoni születésű Carner könnyedebb oldalát mutatja meg, de ez majd kiderül augusztusban - közölte a fesztivál.

Érkezik a Sziget Revolut Színpadára idén az elektronikus tánczene világsztárja, az ausztrál Chet Faker is, kinek zenéjét a soul, az elektronikus és az indie pop elemek jellegzetes keveréke jellemzi, gyakran minimalista produkciós megközelítéssel. Legújabb lemeze, az A Love For Strangers február közepén jelenik meg. Szintén a Revolut Színpadra és szintén egy ausztrál eredetű nevet is bejelentett a Sziget: a Parcels 2014-ben alakult az ausztráliai Byron Bay-ben. Több mint egymilliárd stream után az elektropop csoport tavaly szeptemberben kiadta harmadik stúdióalbumát, a LOVED-ot, egy kritikusok által elismert, sokoldalú projektet. 2025 mérföldkőnek bizonyult a Parcels számára, amelyet telt házas arénakoncertek jellemeztek Európában, Észak-Amerikában és Ausztráliában is egyaránt.

DJ fronton is több új nevet jelentett be most a Sziget. Érkezik például a jungle és a drum and bass műfajban utazó angol lemezproducer, DJ, énekes és dalszerző, Nia Archives, a DJ-világ egyik legizgalmasabb és legsokoldalúbb alakja, a görög származású Argy, a techno műfaj úttörője, valamint az élő performansz és a technológia megújítója, a több évtizede az elektronikus zene élvonalában szereplő Richie Hawtin, az egyszerre rendkívül kreatív és kompromisszumok nélküli Sara Landry, valamint a Boiler Room legújabb uralkodója, az építőmunkásból lett - és egy agytumor-diagnózis után - főállású lemezlovasként hatalmas népszerűségre szert tett Yousuke Yukimatsu, aki akár New Order dalokat is beilleszt a mixébe - közölte a fesztivál.

A Sziget egy sor magyar fellépőt is bejelentett: érkezik mások mellett Beton.Hofi, akinek „0” című kiadványa a zenei streaming adatait is tartalmazó Album Top 100 első helyét hódította meg a tavalyi évben, de a friss neveket tartalmazó listán szerepel az Analog Balaton, az Ivan & The Parazol és Mehringer is - jelezték.

A közzétett újabb nevek teljes listája: Analog Balaton, Anetha, Argy, Beton.Hofi, Boys Noize, Bring Me the Horizon, Chet Faker, Coco & Breezy, Dimension, Dixon, Funk Tribu, Golden Hours, Health, Ivan & The Parazol, John Coffey, Kolibri, LEAP, Loyle Carner, Mehringer, Naïka, Nation Of Language, Nia Archives, Olympe, Parcels, Perturbator, Richie Hawtin, Rose Gray, Sara Landry, Sef, Sub Focus, Swimming Paul, Sylvie Kreusch, Syreeta, Tripolism, Trym, Vintage Culture, WhoMadeWho, Wolf Alice, Yousuke Yukimatsu, Zara Larsson.

A fesztivál decemberben már bejelentett egy sor nevet az idei fellépők közül: ott lesz például a 2023-ban ugyanitt fellépő Florence + the Machine, a 2022-ben koncertező Lewis Capaldi és a Twenty One Pilots is, amely zenei duót utoljára 2019-ben hallhattuk a fesztiválon.