Minősítenék a fesztiválokat

Új regisztrációs és minősítési rendszer szükségességéről beszélt a Magyar Fesztivál Szövetség (MFSZ) szerdai konferenciáján Márta István, a szervezet elnöke. Az Összefogás a fesztiválok minőségéért és versenyképességéért címmel megrendezett konferencián a 98 tagszervezetet összefogó, 215 fesztivált képviselő MFSZ elnöke azt javasolta, hogy egységes szempont- és feltételrendszert dolgozzanak ki és fogadjanak el a fesztiválok minősítésére.