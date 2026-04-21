Arra kérik az eddigi és az újonnan felálló politikai döntéshozókat, hogy segítsék az ágazat működését.
A kisebb kulturális intézmények jövője sem biztos
A fesztiválok kényszerű lemondása jogi, etikai, erkölcsi és működési problémákat is felvet. Lesznek, akik nem tudnak majd magukhoz térni – erről is beszélt lapunknak Márta István, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, aki szerint minden fillérért hálás lehet a szakma.
Új regisztrációs és minősítési rendszer szükségességéről beszélt a Magyar Fesztivál Szövetség (MFSZ) szerdai konferenciáján Márta István, a szervezet elnöke. Az Összefogás a fesztiválok minőségéért és versenyképességéért címmel megrendezett konferencián a 98 tagszervezetet összefogó, 215 fesztivált képviselő MFSZ elnöke azt javasolta, hogy egységes szempont- és feltételrendszert dolgozzanak ki és fogadjanak el a fesztiválok minősítésére.