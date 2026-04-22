Decentralizációt, önálló Műcsarnokot és művészettörténet-oktatást követelnek

Műcsarnok;kortárs művészet;

2026-04-22 15:00:00 CEST

„Legyen ismét a terület legfontosabb intézménye a Műcsarnok” – olvasható abban a vitairatban, mely a kortárs magyar képzőművészeti intézményrendszer jövőjéről szól.

Az aláírók, András Edit, Mélyi József, Nagy Gergely, Róka Enikő és Sasvári Edit művészeti szakemberek azzal a szándékkal alkották meg a szöveget, hogy az egy közeljövőben rendezendő kerekasztal-beszélgetés alapját képezze.

Az írás első részében a kortárs képzőművészet jövőjével kapcsolatos állami feladatokra tesznek javaslatokat. Úgy látják, hogy Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben a kortárs képzőművészet ökoszisztémája meggyengült és részben felbomlott, aminek egyik meghatározó oka az állami kulturális szerepvállalás átalakulása, különösen a kortárs művészet működését szolgáló intézményi struktúra leépítése. A terület irányítása döntően az alaptörvénybe is beemelt Magyar Művészeti Akadémia (MMA) befolyása alá került, amely jelentős forrásokkal rendelkezik és megkapta a kortárs képzőművészet szimbolikus intézményét, a Műcsarnokot. A most bekövetkezett politikai fordulat azonban lehetőséget teremthet a kortárs képzőművészet intézményrendszerének konstruktív átalakítására. A megvalósítás sarokpontjai egy kultúráért felelős minisztérium és egy független, szakmai képviseletre épülő, komplex támogatási rendszer lenne – ezen belül is elsősorban a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) jelenlegi működésének újragondolása.

Az aláírók tizenkét pontban tettek javaslatot a kortárs képzőművészeti szcéna fejlesztésére. Hangsúlyozzák, hogy a kortárs képzőművészet állami intézményeinek szakmai függetlensége elengedhetetlen, beleértve vezetőik átlátható, szakmai alapú kiválasztását, kinevezését. A Műcsarnoknak újra a kortárs képzőművészet szimbolikus intézményévé kell válnia és ki kell kerülnie az MMA fennhatósága alól. A pontok közt szerepel, hogy a politikai befolyásoltságot csökkentő, stabil és kiszámítható támogatási rendszer kialakítása szükséges az érintett szakmai szereplők bevonásával. A kortárs magyar művészet nemzetközi láthatóságát és integrációját elő kell segíteni, az alkotói ösztöndíjak rendszerét felül kell vizsgálni, a független szcénát támogatni kell. Emellett úgy látják, hogy az oktatás minden szintjén erősíteni kell a kortárs művészet jelenlétét, fontosnak tartják, hogy legyen újra önálló és érettségi tantárgy a művészettörténet a középiskolában.