Hivatali visszaélés gyanúja miatt vizsgálódik az ügyészség a csádi magyar katonai misszió miatt

hivatali visszaélés;Központi Nyomozó Főügyészség;Csád;

2026-04-21 15:12:00 CEST

Érkezett az ügyben egy feljelentés, amely alapján nem dönthető el, történt-e bűncselekmény.

Feljelentés-kiegészítést rendelt el a Fővárosi Nyomozó Ügyészség egy, a csádi magyar katonai misszióval kapcsolatos feljelentés miatt - írja a 444.

A Központi Nyomozó Főügyészség a portál érdeklődésére azt írta, a hivatali visszaélés és más bűncselekmények miatt folyó ügyben az eljárás jelenleg is folyamatban van. A 444 azt követően kereste meg a hatóságokat, hogy megtudta, az ügyészség néhány napos határidővel dokumentumokat kér be a Honvédelmi Minisztériumtól a csádi misszióval kapcsolatban.

A nyomozás elindításáról egyelőre még nem döntöttek, ezért kellett további információkat gyűjteni, mivel a feljelentés nem volt elég részletes. Az ügyben keresték a Honvédelmi Minisztériumot is, de válasz egyelőre nem érkezett.

A csádi magyar katonai misszió a távozó miniszterelnök fia, Orbán Gáspár szívügye. Bár kiszivárgott dokumentumok szerint a Honvédelmi Minisztérium el még 2025 végén is el akart költeni rá 27 milliárd forintot, az ötletet végül jegelték. Orbán Gáspár úgy számolt, hogy a küldetésben részt vevő magyar katonáknak akár a fele is életét vesztheti.