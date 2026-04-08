Kiszivárgott az előterjesztés, 2025 novemberében a Honvédelmi Minisztérium még el akart költeni 27 milliárd forintot Orbán Gáspár mániájára

Magyarország;Honvédelmi Minisztérium;katonai misszió;Orbán Gáspár;Pálinkás Szilveszter;

2026-04-08 21:23:00 CEST

A csádi katonai misszió ötletét azóta jegelték, a tárca nem akarta tájékoztatni a nyilvánosságot a pénzről.

Bár Pálinkás Szilveszter századosnak az Orbán Gáspár nevével fémjelzett csádi katonai misszióról szóló kijelentései után az Orbán-kormány emlékeztetett, hogy az ötletet jegelték, de a 444 birtokába jutott dokumentum arról tanúskodik, hogy néhány hónapja nagyon is volt szó ilyesmiről, legalábbis 2025 novemberében még el akartak költeni rá 27 milliárd forint közpénzt.

A portál szerkesztőségében landoló dokumentum szerint 2025 novemberében a Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette Honvédelmi Minisztérium elkészített egy előterjesztést az Orbán-kormány részére a Magyar Honvédség csádi katonai szerepvállalásáról, amelyben csak 2026-ra hozzávetőlegesen 4 milliárd forintos személyi jellegű és pénzügyi dologi kiadással, 21,8 milliárdos logisztikai kiadással, és 1,1 milliárdos nemzetbiztonsági költségekkel számoltak.

A 444 úgy tudja, hogy a tervezetet november első felében küldték el a közigazgatási államtitkári értekezletre, utána a pénzügyi kérdéseket kellett csiszolni, majd november végén került az anyagiak terén módosított változat a kormányirodába, végül azonban a tervezet mégsem került a kabinet elé, Biró Marcell nemzetbiztonsági tanácsadó úgy értékelt, az aktuális helyzetre való tekintettel a Kormány vonatkozó döntésének meghozatalát nem tartja időszerűnek. Az előterjesztés egyébként „nem nyilvános” minősítést kapott.

A logisztikai kiadásokról a jele, ezek „jelenleg megalapozottan nem tervezhetők, csak opcionális tervek összeállítása valósítható meg, mert jelenleg nem ismert a pontos feladatrendszer, a misszió várható teljes időtartama, a kitelepülés időpontja, az elhelyezés, az ellátás formája, az esetleges donáció, az egészségügyi biztosítás.” Mindennek a figyelembevételével a logisztikai költségbecslés egész pontosan 21 865 897 645 forint lett: A táborépítés költségeit 14 milliárdra becsülték, egy éves fenntartási költségeit 4,7 milliárdra, ide értve az élelmezést, az ivóvizet, a tisztálkodást és a helikopter fenntartását is. 1,2 milliárd forintot gépjárművásárlásra terveztek. Mindehhez járul pluszba a 4 milliárd forintnyi személyi költség és az 1,15 milliárd forintnyi nemzetbiztonsági kiadás.

Az előterjesztésből az is kiderült, hogy minderről nem akarták tájékoztatni nyilvánosságra: a lap közzétett a dokumentumról egy screenshotot, eszerint sem kormányülést követő szóvivői tájékoztatót, sem honvédelmi tárca által szervezett sajtótájékoztatót nem tartanak, de még közleményt sem adnak ki. A részletes kommunikációs terv rovata szintén üres.

Mint ismert, Pálinkás Szilveszter a csádi misszióval kapcsolatban egyebek között azt mondta el, hogy abban 50 százalékos harcértékvesztéssel számolnak. Hogy ez azt jelenti, hogy ennyien halnak meg a magyar katonák közül, vagy beletartoznak-e ebbe a sebesültek és az anyagi veszteségek is, arról volt némi ellentmondás, de a Telexnek kitálaló százados Orbán Gáspár szavaiból arra következtetett, hogy az 50 százalék kizárólag a halottakra vonatkozna.