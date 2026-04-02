Pálinkás Szilveszter: Olyan sok katona akar leszerelni, hogy Magyarország védelmi képessége közelítene a nullához, Orbán Gáspár úgy számolt, hogy a magyar katonák fele meghalna a csádi misszióban

2026-04-02 21:15:00 CEST

A százados, a honvédségi toborzókampányának egykori arca szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf a valaha volt legrosszabb honvédelmi miniszter, az Orbán-kormány pedig soha nem látott morális mélypontra taszította a Magyar Honvédséget a döntéseivel.

Az Orbán-kormány, illetve Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter döntései nyomán annyi kiábrándult katona van, hogy a Magyar Honvédség és az ország védelme addig létezik, amíg a háborús veszélyhelyzet fennáll. Amint azt fel fogják oldani, mindegyik le fog szerelni, és a védelmi képességünk közelíteni fog a nullához. Orbán Viktor miniszterelnök főhadnagyi rangban szolgáló fia, Orbán Gáspár keresztényi küldetésnek tartja a csádi magyar katonai missziót, deklaráltan úgy számol, hogy a magyar katonák fele meg fog halni, de a Honvédelmi Minisztérium és a magyar katonai vezetés kiszolgálja az akaratát – ez a két legmarkánsabb állítása annak a hosszú videóinterjúnak, amelyet a Telex készített Pálinkás Szilveszter századossal, a Magyar Honvédség toborzókampányának az arcával.

Pálinkás Szilveszter 2017-ben csatlakozott a Magyar Honvédséghez, kiképzése után az elit alakulatnak számító MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár tagjaként teljesített szolgálatot. Kapott rohamlövész képzést, több külföldi katonai iskolát is elvégzett. 2023-ban telefonhívás nyomán derült ki, hogy ő lesz a honvédségi toborzókampány arca. Szerepelt a .E.R.E.G. című sorozatban, egyike volt a Sárkányok Kabul felett című film katonai szakértője, mígnem 2025 július-augusztusában benyújtotta a leszeretési kérelmét, mégpedig arra hivatkozva, hogy nem ért egyet a Honvédelmi Minisztérium vezetési szemléletével. Indokairól most a részletekbe menően beszélt.

Emlékeztetett, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf üzletemberként, bármiféle katonai képzettsége és tapasztalat nélkül foglalhatta el a tárcavezetői széket. – Nem gondolom, hogy a Honvédelmi Minisztérium történetének volt ennyire rossz minisztere – nyilatkozta lesújtóan erről. Szerinte a hírhedt fiatalítás cáéja eleve az volt, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf megszabaduljon a kulcsfontosságú katonai vezetőktől, aztán hozzá lojális személyeket nevezzen ki. Az ő kiválasztásuknál már nem a kompetencia volt a legfontosabb szempont, ráadásul az egészért az akkori vezérkari főnökre, Ruszin-Szendi Romuluszra hárította a felelősséget, akinek egyszerűen odaadta neki egy borítékban, hogy kiket kell kirúgni.

Ha ez nem lenne elég, 2024-ben az Orbán-kormány rendeletben változtatta meg 21 ezer hivatásos és szerződéses katona életét a többi között azzal, hogy bevezette a sávos bértáblát, eltörölte a pótlékok, valamint a túlórák kifizetését, de a szabadságot is. Utóbbi azt jelenti, hogy 2024 óta az állományparancsnok dönt arról, hogy a katonái mikor pihenhetnek, az egész pedig Pálinkás Szilveszter szerint azt jelenti, hogy a Magyar Honvédségben mélypontra süllyedt a morál, ennyi leszerelési kérelmet még soha nem adtak be katonák. – Ezt most nehéz lesz kimondani, de én úgy gondolom, hogy olyan sok leszerelési kérelem van beadva és annyi kiábrándult katona van, hogy

a Magyar Honvédség és az ország védelme addig létezik, amíg a háborús veszélyhelyzet fennáll. Amint azt fel fogják oldani, mindegyik le fog szerelni, és a védelmi képességünk közelíteni fog a nullához

– jelentette ki a százados.

Pálinkás Szilveszter a videóinterjúban beszélt Orbán Viktor miniszterelnök fiáról, Orbán Gáspárról is. Vele a világ egyik legnagyobb presztízsű katonai iskolájában, a brit Sandhurst Royal Military Academy képzésén ismerkedett meg. Az akkori vezérkari főnök (Korom Ferenc altábornagy – a szerk.) hívta, hogy érkezik egy fontos személy, ő „etesse, itassa, pisiltesse” és egyáltalán, győződjön meg arról, hogy elvégzi ezt a katonai iskolát, mert ha nem, akkor mindenki elveszíti a munkáját. Szerinte Orbán Gáspár jelenléte a magyar katonákra demoralizálóan hatott, hiszen a miniszterelnök fia nem a képességei miatt járhat a Sandhurst Royal Military Academy 30-40 millió forintba kerülő képzésére. Orbán Gáspár később főhadnaggyá avanzsált és kezdte el tervezni a csádi missziót, miután Pálinkás Szilveszternek már a katonai iskolában arról mesélt, keresztény missziója alatt Afrikában megtalálta Istent, aki az égből szólt hozzá, hogy menjen és mentse meg az afrikai keresztényeket. Szakmailag, pénzügyileg és logisztikailag nem állunk készen arra, hogy Afrikában egy önálló hadjáratot hajtsunk végre – szögezte le Pálinkás Szilveszter, aki elfogadhatatlannak tartja, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a katonai vezetés kiszolgálja a miniszterelnök fiának az akaratát. Elárulta azt is, hogy Orbán Gáspár egyszer részletezte neki az elképzeléseit,

vagyis hogy a csádi magyar katonai misszióban ötvenszázalékos harcértékvesztéssel számol. Azt jelenti, hogy a magyar katonák a fele meg fog halni.

Neki nem sikerült meggyőznie a miniszterelnök fiát, hogy nem szabad olyasvalamiért kockáztatni magyar katonák életét, amihez nem fűződik közvetlen magyar érdek. Erre az volt a válasz, hogy ahhoz, hogy mi egy fejlett, tapasztalatokkal rendelkező hadsereg legyünk, vérrel fogunk tapasztalatot szerezni – idézte fel Pálinkás Szilveszter. (A szólamok szintjén békepárti Orbán-kormánynak kissé nehéz lenn megmagyaráznia, hogy miért halnak meg magyar katonák Csádban, szóval a misszió ötletét egyelőre jegelték – a szerk.)

Ami a személyes sorsát illeti, a százados úgy vélte, valószínűleg fegyelmi eljárást indítanak ellene, meg fogják szüntetni a szolgálati viszonyát, amelyet eddig a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva nem vettek el tőle.