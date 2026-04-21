Gulyás Gergely: Rengeteg Magyar Péter él az országban, nem rendkívüli, ha valaki ilyen névvel indul a választáson

2026-04-21 19:54:00 CEST

A fideszes politikus aggódik, hogy ezentúl nem indulhatnak majd választáson a leendő miniszterelnök névrokonai.

Az azonos nevű Magyar Péterek indulása nem tekinthető rendkívüli jelenségnek. Ilyen nevű személyből több száz él az országban - hívta fel a figyelmet egy Facebook-posztban a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely mindezt annak kapcsán írt, hogy a Tisza elnöke még szombaton választási csalással vádolta meg a Fidesznek a vasi 2. számú választókerületben induló jelöltét, Ágh Pétert. Ágh Péter április 12-én mindössze 248 szavazattal utasította maga mögé a Tisza párt színeiben induló Strompová Viktóriát úgy, hogy egy hivatalosan függetlenként induló kamu Magyar Péter eközben 909 voksot kapott. A Tisza elnöke erre úgy reagált, jó lenne, ha Ágh Péter ha nem venné át a mandátumát, a választókerületben pedig új megméretést tartanának.

Gulyás Gergely erre válaszul felrótta, hogy Magyar Péter egy kétharmados Tisza-győzelem után is Ágh Pétert támadja„. „Kellő indok erre, hogy indult egy Magyar Péter nevű független jelölt is? Több száz Magyar Péter él az országban, az új kétharmad esetleg meg kívánja szüntetni esetükben a választáson való indulás lehetőségét?” - fogalmazott a távozó tárcavezető.

Gulyás Gergely emlékeztetett: a választás napján különböző szabálytalanságok miatt több száz bejelentést tettek tiszás törvénysértések miatt. A választás eredménye világos volt, és vesztesként egy szóval sem hivatkoztak ezekre, a legszorosabb körzetekben sem. „Talán a kétharmados sikert elérő győztesekbe is szorulhatott volna némi nagyvonalúság. A választások után a győztesek törvényszerű mézeshetei következnek. Ezek most vannak. Az emberi karakter nemcsak abban mutatkozik meg, hogy ki hogy viseli a vereséget, hanem abban is, hogy ki hogyan viselkedik győztesként. Érdemes szem előtt tartani: a győzelem sohasem végleges, a vereség sohasem végzetes” - zárta sorait a fideszes politikus.