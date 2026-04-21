Volodimir Zelenszkij: Újraindítható a Barátság kőolajvezeték, véget értek a helyreállítási munkák

Ukrajna;Volodimir Zelenszkij;Barátság kőolajvezeték;

2026-04-21 18:38:00 CEST

Az ukrán államfő jelezte, Európának függetlennek kell lennie azoktól, akik meg akarják gyengíteni vagy meg akarják semmisíteni.

Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, a vezeték ismét üzembe helyezhető - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Az Európai Unióval folytatott egyeztetéseknek megfelelően Ukrajna elvégezte a javítási munkálatokat a Barátság kőolajvezeték azon szakaszán, amelyet orosz támadás rongált meg. A kőolajvezeték újra üzembe helyezhető. „Bár jelenleg senki sem tudja garantálni, hogy az infrastruktúra elleni orosz támadások nem ismétlődnek meg, szakembereink biztosították a rendszer és a berendezések működésének alapfeltételeit” - írta az államfő bejegyzésében.

Volodimir Zelenszkij jelezte, hogy Ukrajna ezt összekapcsolja a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolásának feloldásával. „Ezzel összefüggésben az Ukrajna számára már az Európai Tanács által jóváhagyott európai támogatási csomag feloldását várjuk. Emellett reméljük, hogy partnereink megfelelő lépéseket tesznek az Ukrajna számára megnyitandó csatlakozási tárgyalási fejezetek ügyében is. Az első fejezetcsoport tekintetében mi már elvégeztük a saját feladatunkat. Ezenkívül folytatni kell a szisztematikus szankciós nyomásgyakorlást Oroszországgal szemben a háború miatt, valamint az európai energiaellátás további diverzifikálását. Európának függetlennek kell lennie azoktól, akik meg akarják gyengíteni vagy meg akarják semmisíteni” - hangsúlyozta az elnök.

Köszönetet mondott António Costa, az Európai Tanács elnöke azért, hogy Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, és a vezeték ismét üzembe helyezhető. A közösségi oldalon közzétett üzenetében a portugál politikus azt írta: „Köszönöm Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy a megállapodásoknak megfelelően elvégezte a Barátság kőolajvezeték javítását és a működésének helyreállítását”.