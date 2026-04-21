Robert Fico telefonon beszélt Magyar Péterrel, úgy tűnik, a Beneš-dekrétumok miatt lesz konfliktus közöttük

2026-04-21 17:29:00 CEST

Eltérően gondolkodnak a szlovákiai magyarok és németek jogfosztásáról szóló rendeletekről.

Alapvetően eltérő álláspontot képvisel a Beneš-dekrétumok kérdésében a szlovák kormányfő és a Tisza Párt elnöke.

Robert Fico egy keddi Facebook-posztjában azt írta, telefonon egyeztetett Magyar Péterrel, gratulált a győzelméhez és meghívta őt egy pozsonyi látogatásra. Jelezte, hogy ezt - valamint az ő hivatalos budapesti útját - egy munkamegbeszélés előzi meg az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozóján. A szlovák kormányfő a beszélgetés során hangsúlyozta, a két ország kapcsolatai hosszú éveken keresztül nem képezték tárgyát a politikai versengésnek.

A beszélgetés során egyértelművé tette, számára fontos, hogy a szlovákok és a magyarok Szlovákiában békésen éljenek együtt. Robert Fico szerint hívásának az volt az oka, hogy szerette volna megismerni az új magyar vezetés álláspontját a Barátság kőolajvezeték újranyitásáról, valamint arról a keresetről, amelyet Szlovákia és Magyarország az Európai Unió ellen nyújt be a RePowerEU-rendelet miatt. Utóbbi az orosz földgáz- és kőolajszállítás leállításával függ össze. Robert Fico a további kérdéseket személyesen tárgyalná meg.

A szlovák miniszterelnök közölte, Magyar Péter csak általánosságokban válaszolt kérdéseire, mivel arra hivatkozott, hogy még nem lépett hivatalba, Robert Fico számára azonban egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt elnökének kiemelten fontos a kétoldalú kapcsolatokban a Beneš-dekrétumok ügye.

Mint ismert, Magyar Péter korábban nyíltan bírálta a pozsonyi kormányt, amelyik a 2025 vége felé a szlovák büntető törvénykönyvbe írta, hogy a magyarok és németek kollektív jogfosztását lehetővé tevő Beneš-dekrétumoknak a megkérdőjelezéséért is fél évre lehet ítélni a jogsértőket.