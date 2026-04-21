Aleksandar Vučić meghívta Szerbiába Magyar Pétert

Telefonon egyeztetett egymással kedden a szerb államfő és a leendő magyar miniszterelnök.
Честитао сам @magyarpeterMP на изборној победи. Имали смо важан, добар и садржајан разговор о кључним темама за даље унапређење свеукупних српско-мађарских односа.— Александар Вучић (@predsednikrs) April 21, 2026
Размотрили смо и нека од кључних енергетских и других питања од значаја за даљи развој односа између наших земаља,… pic.twitter.com/hi9Yc8gNQU
Aleksandar Vučić egy X-en közzétett bejegyzésében azt írta, tartalmas és eredményes megbeszélést folytattak Magyar Péterrel több, a szerb-magyar kapcsolatok fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú kérdésben. Emellett áttekintettek több olyan meghatározó energetikai és egyéb témát is, amelyek jelentősek a két ország kapcsolatainak további erősítése, a stabil fejlődés, a biztonságos ellátás, valamint a szorosabb regionális együttműködés szempontjából.
Emellett véleményt cseréltek a kisebbségeket érintő kérdésekben, valamint Szerbia európai uniós csatlakozási folyamatáról. Vučić gratulációja mellett meghívta Magyar Pétert egy hivatalos, belgrádi látogatásra is.Aleksandar Vučić nagyon figyel Magyarországra, ha Orbán Viktor veszít, nem fog sietni a szerb parlamenti választás kiírásával