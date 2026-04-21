Aleksandar Vučić meghívta Szerbiába Magyar Pétert

Több területen áttekintették a kétoldalú kapcsolatokat.

Telefonon egyeztetett egymással kedden a szerb államfő és a leendő magyar miniszterelnök.

Aleksandar Vučić egy X-en közzétett bejegyzésében azt írta, tartalmas és eredményes megbeszélést folytattak Magyar Péterrel  több, a szerb-magyar kapcsolatok fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú kérdésben. Emellett áttekintettek több olyan meghatározó energetikai és egyéb témát is, amelyek jelentősek a két ország kapcsolatainak további erősítése, a stabil fejlődés, a biztonságos ellátás, valamint a szorosabb regionális együttműködés szempontjából.

Emellett véleményt cseréltek a kisebbségeket érintő kérdésekben, valamint Szerbia európai uniós csatlakozási folyamatáról. Vučić gratulációja mellett meghívta Magyar Pétert egy hivatalos, belgrádi látogatásra is.

A távozó egészségügyi államtitkárt kérdésekkel provokálták.