Magyar Péter bejelentette, ünnepi rendezvényt tartanak a miniszterelnöki eskütétel után a Kossuth téren

2026-04-22 09:30:00 CEST

Köszöntsük közösen a rendszerváltást – üzente a Tisza elnöke.

Május 9-én délután, a hivatalos miniszterelnöki eskütétel után ünnepi rendezvényt tartunk Budapesten, a Kossuth téren – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán. A leendő miniszterelnök bejegyzésében azt üzente, „köszöntsük közösen a rendszerváltást”.

A Sándor-palota kedden közölte, hogy május 9-én 10 órára hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülését Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Mint megírtuk, 1990 óta nem volt példa arra, hogy már az alakuló ülésen megválasszák a miniszterelnök-jelöltet, most mégis ezt kérte a Tisza. Magyar Péter már korábban bejelentette, hogy az alakuló ülés és a miniszterelnöki eskütétel napjára nyilvános rendezvényt is szerveznek a Kossuth térre. A leendő miniszterelnök a parlamentben, a következő Országgyűlés pártjainak előzetes egyeztetése után azt is mondta, szeretnének másképpen eljárni, mint az előző kormánytöbbség. – Szeretnénk rugalmasabbak lenni és kompromisszummal megállapodni, több lehetőséget adni az ellenzéki pártoknak, még akkor is, ha jelenleg az összes ellenzéki pártnak együttvéve kevesebb képviselője van, mint a korábbi ellenzéknek – közölte.