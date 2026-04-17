Az Országgyűlés alakuló ülésének napján megválaszthatják miniszterelnöknek Magyar Pétert

2026-04-17 13:31:00 CEST

Megállapodtak abban, hogy a Fidesznek, a KDNP-nek és a Mi Hazánknak is lesz külön alelnöke a következő Országgyűlésben. A Tisza-kormány hamarosan hivatalba lépő miniszterelnöke elmondta, hogy Nagy Márton már egyeztetett Kármán Andrással az átadás-átvételről, Szijjártó Péter is felkereste Kapitány István leendő gazdaságért felelős minisztert.

Abban megállapodtunk, hogy több alelnöki pozíciója lesz az Országgyűlésben az ellenzéknek, mint korábban volt – jelentette be Magyar Péter a parlamentben, a következő Országgyűlés pártjainak előzetes egyeztetése után. „Mi azt tudtuk felajánlani, és el is fogadták, hogy a Fidesznek, a KDNP-nek és a Mi Hazánknak is lesz külön alelnöke az országgyűlésben” – mondta, hozzátéve, egyeztettek a szakbizottsági struktúráról is.

A Tisza frakcióját az egyeztetésen Magyar Péter pártelnök mellett Bujdosó Andrea fővárosi frakcióvezető, Melléthei-Barna Márton jogász és Velkey György László kabinetfőnök képviselte. A Fidesz Gulyás Gergely minisztert és Balla Györgyöt, a KDNP Rétvári Bence államtitkárt, Latorcai Jánost, az Országgyűlés alelnökét, a Mi Hazánk pedig Toroczkai Lászlót, Dúró Dórát és Novák Elődöt delegálta.

Ami az alakuló ülést, az országgyűlési tisztségeket, a leendő szakbizottságok összetételét illeti, Magyar Péter sajtótájékoztatóján megismételte, hogy szeretnének másképpen eljárni, mint az előző kormánytöbbség. „Szeretnénk rugalmasabbak lenni és kompromisszummal megállapodni, több lehetőséget adni az ellenzéki pártoknak, még akkor is, ha jelenleg az összes ellenzéki pártnak együttvéve kevesebb képviselője van, mint a korábbi ellenzéknek” – közölte.

Bár a pontos dátumot a köztársasági elnök tűzi majd ki, a tervek szerint május 9-én alakul meg az új országgyűlés, és aznap megválaszthatják Magyar Pétert is miniszterelnöknek. 1990 óta nem volt példa arra, hogy már az alakuló ülésen megválasszák a miniszterelnök-jelöltet, most mégis ezt kérte a Tisza. Magyar Péter bejelentette, hogy az alakuló ülés és a miniszterelnöki eskütétel napjára nyilvános rendezvényt is szerveznek a Kossuth térre.

Május 9-e azért a legvalószínűbb időpont, mert a Tisza szerette volna, ha hétvégén tartják, hogy minél többen ott lehessenek a beiktatási ceremónián és az azt követő nagy ünnepi rendezvényen. Gulyás Gergely azt kérte, ha szombaton megválasztják a miniszterelnököt, akkor legkésőbb hétfőn vagy kedden kerüljön sor a leendő miniszterek bizottsági meghallgatására.

Kitért arra is, hogy az Országház főigazgatójától kaptak kimutatásokat arról, milyen költségeik voltak eddig a parlamenti képviselőknek, Magyar szerint

„egészen döbbenetes pénzszórás” volt.

Azt mondta, évente sok tízmilliárd forint ment el a béreken túli egyéb költségekre – például a képviselők személyes stábjaira –, ami ciklusonként 100-120 milliárdot jelentett.

„Mi példát szeretnénk azzal mutatni, hogy a konstruktív munkával tovább lehet menni. Biztosan lesznek nagyon éles szóváltások, de mi soha nem fogjuk a másik embernek az emberi méltóságát sérteni, legyen az Orbán Viktor vagy bármelyik fideszes képviselő” – ígérte Magyar Péter. Pénteken uniós bizottsági delegáció érkezik Magyarországra, köztük Ursula von der Leyen kabinetfőnöke informális egyeztetésre, ezen rajta kívül részt vesz Orbán Anita, Kapitány István és Kármán András is. Hozzátette, az uniós pénzek ügyében nincs vesztegetni való idejük, ezért megválasztása után rövid időn belül Brüsszelbe látogat majd, ennek előkészítése jelenleg is zajlik.

Arra a kérdésére, hogyan élte meg, hogy a közmédiában megtapsolták az ott dolgozók, miután interjút adott, és miként zajlik majd a hírszolgáltatás felfüggesztése, amíg a kiegyensúlyozott tájékoztatás nem áll helyre, azt mondta: a hírhamisításért elítélt vezérigazgató és sokan mások is felelősek, de a közmédiában és más állami intézményekben is sokan dolgoznak olyanok, akiknek nem volt mozgásterük abban, hogy milyen munka zajlik politikai nyomásra. A közmédia esetében erre példaként az operatőröket, vágókat hozta, a vezetők felelőssége szerinte elvitathatatlan, de azt, hogy a jövőben ki maradhat és ki nem, egy pártatlan, független testület vizsgálja majd ki – ígérte.

Mivel nem lehet egyszerre tagja az Országgyűlésnek és EP-képviselő is, ezért mielőtt felveszi a mandátumát, megszünteti jogviszonyát az Európai Parlamentben, ennek a folyamata már zajlik. Hogy kié lesz az EP-képviselői mandátuma, azt egyelőre nem fejtette ki.

Mint közölte, az átadás-átvétel már megkezdődött, több fideszes miniszter felvette már a kapcsolatot a leendő Tisza-kormány tagjaival. Nagy Márton és Kármán András már egyeztettek, Szijjártó Péter is megkereste Kapitány Istvánt, hogy külgazdasági ügyekről beszéljenek. A pártelnök abban bízik, ezek a találkozók a következő napokban más tárcáknál is folytatódnak.

Magyar Péter megerősítette, hogy lesz külön szociális miniszterük.

Magyar Péter tegnap tárgyalt Hernádi Zsolt Mol-vezérrel, az egyeztetésen az üzemanyag védett áráról is beszéltek. Magyar tegnap felszólította a Fideszt, hogy hosszabbítsa meg a védett árat, május 31-ig, mivel az jelenleg még a Tisza kormányra lépése előtt lejárna. Úgy gondolja, bizonyos ügyekben szükség lesz arra, hogy az Orbán-kormány járjon el, a védett ár meghosszabbítására például vélhetően már azelőtt szükség lesz, hogy az új kabinet felállna, így a Tisza elnöke azt mondta, ezt kérni is fogják tőlük.

Abban is megállapodtak, hogy a Tisza-kormány a következő hónapokban fel fogja tartani a védett árat, és végigvették, hogy milyen világpiaci olajárnál, és milyen forint-dollár árfolyamnál lehet majd kivezetni az intézkedést. „Abban a pillanatban, hogy a nemzetközi helyzet enyhül, akár a Hormuzi-szoros megnyílik”, majd elkezd csökkenni az olaj ára, és „a piac működik magától, mint korábban is működött”, kivezethető lesz az intézkedés. „Egy nagyon konstruktív megbeszélésen vagyunk túl” – mondta Magyar.