Az északmacedón ellenzék szerint szerb és magyar útlevele is van a Magyarországon bujkáló Nikola Gruevszkinek

2026-04-22 10:50:00 CEST

A baloldali Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség úgy véli, a kormány nem akarja Gruevszkit visszavinni Észak-Macedóniába, ahol az igazságszolgáltatás előtt kellene felelnie tetteiért.

Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknek – aki menedékjogot kapott Magyarországon – a rendelkezésre álló információk szerint magyar és szerb útlevele is van – közölte a legnagyobb északmacedón ellenzéki párt.

A baloldali Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) kedd esti közleményében az áll:

„amennyiben ez az információ igaz, akkor egyértelművé vált, hogy az igazságszolgáltatás elől menekülő korábbi miniszterelnököt politikai szövetségesei, Aleksandar Vučić szerb elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök segítették”.

A közlemény szerint a Nikola Gruevszki pártjához tartozó Hrisztijan Mickoszki miniszterelnök és kormánya azért nem kezdeményezte a jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet-Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) egykori elnökének kiadatását, hogy időt és védelmet biztosítson a számára. Az SDSM szerint a kormány nem akarja Nikola Gruevszkit visszavinni Észak-Macedóniába, ahol az igazságszolgáltatás előtt kellene felelnie tetteiért.

Nikola Gruevszki 2006 és 2016 között volt Macedónia miniszterelnöke. 2018-ban két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték hivatali visszaélés miatt, ám mielőtt megkezdte volna börtönbüntetését, elszökött az országból, majd Budapesten kapott menekültstátust. Szkopje kérelmezte kiadatását, ám a magyar hatóságok ezt elutasították, azóta pedig lejárt a kiadatási kérelem, és az Interpol-körözöttek listáján sem szerepel.

Távollétében több vád alapján – hivatali visszaélés, választási csalás, bűnszervezetben való részvétel és közrend elleni bűncselekményre történő felbujtás – is elítélték, amelyekért összesen tíz év börtönbüntetést kapott.

Az április 12-i országgyűlési választási győzelem utáni első nemzetközi sajtótájékoztatón Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, Magyarország leendő miniszterelnöke kijelentette: felülvizsgálják Gruevszki helyzetét. Magyarország – folytatta – nem lesz nemzetközileg körözött bűnözők „lerakóhelye”, és mi is elvárjuk a többi európai országtól, hogy ha „ne adj'isten magyar bűnözők, akár politikusbűnözők” menekülnek más országba, akkor őket a nemzetközi jognak megfelelően kiadják Magyarországnak.

Hrisztijan Mickoszki északmacedón miniszterelnök erre reagálva április 14-én kijelentette, hogy a volt miniszterelnököt azonnal börtönbüntetése letöltésére küldik, ha visszatér az országba. – Mi olyan kormány vagyunk, amelyre minden törvény érvényes – húzta alá.

2018-ban Nikola Gruevszki úgy nyilatkozott, azért menekült el hazájából, mert olyan információ jutott a tudomására, hogy a börtönben meg akarják gyilkolni. Ezt az akkori, SDSM-kormány határozottan tagadta. Álláspontjuk szerint nem volt bizonyíték arra, hogy Gruevszki politikai üldöztetésnek vagy életveszélyes fenyegetésnek lett volna kitéve, és egyetlen kormányzati intézmény sem fenyegette meg. – Ezért úgy véljük, hogy Gruevszki egyetlen célja az igazságszolgáltatás elkerülése volt – közölte az akkori kormány.

A szervezett bűnözésért felelős macedón különleges ügyészség szerint a politikus szökését nem segítették állami szervek. Saját országából előbb Albániába, Montenegróba, majd Szerbiába, végül Magyarországra érkezett. Az érintett országok közölték, hogy amikor a volt macedón kormányfő az országuk területén tartózkodott, még nem volt ellene érvényben nemzetközi elfogatóparancs, a magyar hatóságok tájékoztatása szerint pedig „mind a magyar-szerb államhatáron történő belépéskor, mind pedig az azt megelőző határátlépések során érvényes, utazásra jogosító okmányokkal rendelkezett, továbbá a schengeni övezetbe történő beléptetése is a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történt”.

A magyarországi politikai menedékjog mindeddig védte Nikola Gruevszkit, az erről szóló döntést viszont felül lehet bírálni. A jelenlegi, VMRO-DPMNE vezette kormánynak nem érdeke a politikus kiadatási kérelmének megújítása, ugyanis a felmérések szerint Nikola Gruevszki még mindig nagyon népszerű Észak-Macedóniában, és a kiszabott börtönbüntetés ellenére hazatérése szakadást okozhatna a pártban.