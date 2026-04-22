Máris hazahozták a magyar drogkereskedőt, aki álnéven taxizott Mexikóban

2026-04-22 11:40:00 CEST

B. Jánost április 18-án Cancún városában fogták el.

Kábítószer-kereskedelem miatt a bíróság 2020-ban hat év szabadságvesztésre ítélte B. Jánost, aki ezt követően megszökött. Több éves bujkálás után a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési fejvadászai megtalálták Mexikóban. Az SSPC (Biztonsági és Állampolgári Védelmi Titkárság) április 18-án elfogta, és három nap múlva már haza is szállították – közölte szerdán a police.hu.

Hétfőn a CBS cikke alapján lapunk is beszámolt arról, hogy elfogták Mexikóban Európa egyik legkeresettebb szökevényét, egy kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított magyar férfit. B. Jánost – másik nevén T. Dánielt – a Yucatán-félszigeten fekvő Cancún tengerparti üdülővárosában vették őrizetbe.

A rendőrség friss közleményében az áll, a férfi 2025 nyarán került a célkörözési egység látókörébe. A 49 éves B. Jánost első fokon 2019-ben a Fővárosi Törvényszék, majd másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla hat év szabadságvesztésre ítélte. A vád szerint ugyanis

2014 és 2015 között Magyarország területén olyan szervezett bűnözői csoportot irányított, amely kokainnal és MDMA-val kereskedett. Az illegális tevékenységeibe bevonta testvéreit is, akik szintén aktívan közreműködtek a kereskedelemben.

A 2020-ban kihirdetett ítélet után a férfinak nyoma veszett. Mivel nem vonult be a börtönbe, először belföldi, majd később európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak. Az általa elkövetett bűncselekmények szervezettségére és súlyára tekintettel felkerült az EU Most Wanted oldalra is, ahol Európa legkeresettebb körözöttjei vannak.

A nyomozók olyan információkat szereztek, ami arra utalt, hogy B. János Mexikóban bujkálhat. Erre tekintettel a budapesti és a mexikóvárosi FBI irodák ügynökeinek közvetítésével a KR NNI fejvadászai kapcsolatba léptek a mexikói SSPC munkatársaival. Intenzív, háromoldalú információcsere vette kezdetét a magyar, amerikai és mexikói szervek között, melybe bekapcsolódott az Interpol Magyar Nemzeti Irodája is.

Végül a hatóságok kiderítették, hogy B. János más magyar állampolgár nevével visszaélve tartózkodik Mexikóban, ahol taxisként dolgozik Quintana Roo tartományban.

Elfogására a mexikói hatóságok akciót szerveztek, melyet a magyar rendőrség a felmerülő információk azonnali ellenőrzésével élőben támogatott. B. Jánost április 18-án Cancún városában fogták el.

A mexikói biztonsági és polgári védelmi miniszter szerint a szökevény letartóztatása a mexikói hatóságok összehangolt műveletének eredménye volt, amelyben a SSPC, az FGR, a Védelmi Minisztérium, a Haditengerészet (SEMAR), a Nemzeti Gárda, a Bevándorlási Hivatal (INAMI) és a Quintana Roo állami közbiztonsági szervezet (SSC) is részt vett.

Mivel B. János álnéven, a bevándorlási szabályokat megszegve tartózkodott Mexikó területén, és az EU egyik legveszélyesebb körözöttje, a hatóságok az azonnali kitoloncolás mellett döntöttek.

Április 21-én szállították Magyarországra, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren gépe landolását követően a KR NNI munkatársai mexikói kollégáiktól átvették, majd a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították, hogy megkezdje börtönbüntetését.