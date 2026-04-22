A Greenpeace feljelentést tett a Vas vármegyében is azbesztszennyezést okozó osztrák kőbányák miatt

2026-04-22 15:22:00 CEST

Az azbesztszálak a tüdőbe kerülve egész életen át megmaradnak és évek múlva tüdő- illetve gégerákot okozhatnak.

Bűncselekmény gyanúja miatt tett feljelentést a Greenpeace Ausztria az azbeszttel terhelt pilgersdorfi kőbánya üzemeltetői ellen - derül ki a zöld szervezet szerkesztőségünk részére is eljuttatott közleményéből.

A közlemény szerint, habár a hatóságoknak legkésőbb 2011 óta volt tudomásuk a kőbánya azbesztterheléséről, alig néhány hónappal a 2026. eleji hatósági bezárás előtt katasztrófavédelmi gyakorlatot végeztek a bányában, melyen 447 ember, köztük gyerekek is részt vettek. Ez feltehetően ugyanazon bányák egyike, ahonnan Magyarországra is több helyre kerülhetett anyag, és ahonnan a szombathelyi, valamit a bozsoki azbesztszennyezés is származhat - jelezték.

A tájékoztatás szerint a szervezet azóta is számos bejelentést kap szennyezésekről és legutóbbi vizsgálatai alapján valószínűleg Sopronban is fellelhető a rákkeltő anyag.

Mint írták, a 2025. október 18-i osztrák katasztrófavédelmi gyakorlaton 447 ember vett részt, a jelenlévő szervezetek között volt többek között a Vöröskereszt, tűzoltóságok, valamint 27 alsó-ausztriai diák. A gyakorlat során mentési műveleteket szimuláltak és diákokat is elástak erősen azbeszttartalmú kőzetbe, vagy éppen poros szállítószalagokra fektették őket, ahol korábban hatalmas mennyiségű azbesztes kőzetet aprítottak fel. Ezzel rengeteg ember egészségét tették kockára - hangsúlyozta a Greenpeace Ausztria, hozzátéve, emiatt tették meg a bejelentést a bánya üzemeltetői, valamint a tartomány és kerületi felelősök ellen, miután a bánya 2026 elején történt bezárása után több aggódó résztvevő is jelentkezett a zöld szervezetnél.

A Greenpeace megjegyzi, hogy a gyakorlatkor senki nem viselt maszkot, noha a kőbánya bejáratánál elhelyezett tábla írja elő a maszkviselést a kijelölt területeken. A katasztrófavédelmi gyakorlatokról készült fotók azt mutatják, hogy a mentőalakulatok és a mentendő áldozatok közvetlenül a szállítószalag mellett, a kőtörő alatt tartózkodnak, ahol általában a kőzetet aprítják, emiatt ott különösen magas azbesztrost-koncentráció lehetett a levegőben - figyelmeztettek. A fotókon a mentőcsapatok ruházata is erősen szennyezett, így az azbesztpor bekerülhetett a beltéri helyiségekbe és a járművekbe is - tették hozzá.

A közleményben hangsúlyozták, hogy az azbesztszálak por formájában különösen könnyen belélegezhetők. Ha az azbesztszálak a tüdőbe kerülnek, ott egész életen át megmaradnak, és évek múlva súlyos rákos megbetegedéseket okozhatnak, például gége- vagy tüdőrákot.

Az ausztriai bányák bezárása után a Greenpeace Burgenlandban és Magyarországon több helyen is súlyos azbeszt-szennyezést tárt fel, amely komoly veszélyt jelent a lakosságra. Magyarországon a határhoz közeli Bozsokon egy parkolóban találtak azbesztszennyezést. A szervezet 2026. január végi bejelentése után további vizsgálatok kezdődtek, melynek során további, kritikus szintű szennyezést fedett fel Szombathely Önkormányzata és a Vas Vármegyei Kormányhivatal az oladi városrészben. Habár az ausztriai bányákat bezárták, az évek során sajnos sok, főként nyugat-magyarországi helyre is kerülhetett az anyagból - tájékoztatott a Greenpeace.

A történtek miatt számos bejelentés érkezett a Greenpeace-hez a környékbeli településekről. A szervezet emiatt mindenkit arra bíztatott, hogy ha azt gyanítja, hogy az ő környezetébe is juthatott az érintett bányák kőzetzúzalékából, akkor forduljon a lakóhelye szerinti önkormányzathoz. A Greenpeace emellett újabb felderítéseket végzett több helyszínen: ennek keretében Sopronban is járt, ahol szemrevételezés és a mérések eddigi tapasztalatai alapján egyértelműnek tűnt, hogy a terület azbeszttel szennyezett, ezzel kapcsolatban a szervezet bejelentést tett a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnak - közölték.