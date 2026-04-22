Megmozdult az ÁNTSZ azbesztügyben

Komplex vizsgálat indítására tett előkészületeket az ÁNTSZ a Heves megyei azbesztszennyezés ügyében - tudtuk meg egy birtokunkba került hivatalos levélből. Egy ilyen vizsgálat tisztázná az összefüggést a Lőrinci és Zagyvaszántó területén található egykori eternitgyár működése és a helyiek nagyszámú daganatos megbetegedése között. A betegek közül többen pert indítottak az állam ellen, a két éve húzódó jogvita csütörtökön folytatódik. A bizonyítási eljárás során kiderült: az egész országban nincs olyan kompetens műszaki szakértő, aki meg tudná vizsgálni, hogy a gyár technológiája zárt rendszerű volt-e; a '70-es évekből előkerült jegyzőkönyvekből ugyanis ennek ellenkezője olvasható ki.