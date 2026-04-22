Az azbesztszálak a tüdőbe kerülve egész életen át megmaradnak és évek múlva tüdő- illetve gégerákot okozhatnak.
Az egykori selypi eternitgyár működése daganatos megbetegedéseket okozott a környéken. A családok évek óta perelnek. A Kúria kimondta, hogy az állam igenis kötelezhető kártérítésre, de az elsőfokú eljárást meg kellett ismételni.
A törvényszék pénteken két károsult ügyében hirdetett ítéletet: a nyolc éve tartó pereskedés során mindketten elhunytak, ügyeiket a családjuk vitte tovább.
Több alapjogi visszásságot észlelt a lőrinci volt azbesztcementgyár bontása körüli botrány, a tömeges megbetegedések kapcsán folytatott közös vizsgálata során az alapvető jogok biztosa, Székely László és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese, Bándi Gyula. Jogszabályi változásokat kezdeményeznek.
A talajcsere és a hátrahagyott épületrészek bontása is elmaradt az azbeszttel szennyezett selypi gyárterületen.
A mérési eredmények szerint a halálosan mérgező azbeszt a technológia több pontján, üzemszerűen, különböző mértékben és formában kijutott a selypi eternitgyárból, így az ott alkalmazott technológiát semmi esetre sem lehet zártnak nevezni - derült ki a lapunk által megismert friss szakértői vizsgálat eredményeiből, amelyet annak tisztázására végeztek el, hogy az egykori üzem környékén élő azbesztes betegek valóban a gyárból származó méregtől betegedtek-e meg. Az eredmények pontot tehetnek az évek óta húzódó ügy végére.
Komplex vizsgálat indítására tett előkészületeket az ÁNTSZ a Heves megyei azbesztszennyezés ügyében - tudtuk meg egy birtokunkba került hivatalos levélből. Egy ilyen vizsgálat tisztázná az összefüggést a Lőrinci és Zagyvaszántó területén található egykori eternitgyár működése és a helyiek nagyszámú daganatos megbetegedése között. A betegek közül többen pert indítottak az állam ellen, a két éve húzódó jogvita csütörtökön folytatódik. A bizonyítási eljárás során kiderült: az egész országban nincs olyan kompetens műszaki szakértő, aki meg tudná vizsgálni, hogy a gyár technológiája zárt rendszerű volt-e; a '70-es évekből előkerült jegyzőkönyvekből ugyanis ennek ellenkezője olvasható ki.
Lebontották a torlaszt és végül átengedték a Hungexpo épületének kijáratán a ligetvédők azt a négy teherautót, melyek a bontásból származó, azbesztet is tartalmazható törmeléket szállítja el. A Városliget Zrt. szerint a területen talált azbesztcement nem jelent veszélyt. Zugló polgármestere független vizsgálatot sürget az azbesztgyanú miatt.
Sok ezer helyi lakos és ligetlátogató várja, hogy kiderüljön, valóban került-e a levegőbe mérgező és rákkeltő azbeszt a volt Hungexpo épületeinek bontása során a Városligetben. Annak érdekében, hogy tisztázódjon a helyzet, a Greenpeace független akkreditált cég szakértőjével tervez mintát venni a helyszínen található, valamint az elszállított bontási hulladékból. Feljelentéskiegészítést rendelt el az ügyészség a vasárnapra virradó éjszaka a XIV. kerületi Olof Palme sétányon történtek miatt. A megrúgott kislány ügyében rendőrök érintettségét is vizsgálnák.
A jogszabályban rögzített biztonsági intézkedések betartása nélkül bonthatták le azt az épületet, amely a ligetvédők tapasztalatai szerint jelentős mennyiségű azbesztet tartalmazott - írja a nol.hu.
Több európai országban még ma is háborítatlanul zajlik a halálosan mérgező azbeszt felhasználása, az európai lakosság mintegy harmada veszélyeztetett - figyelmeztet az Egészségügyi világszervezet. A nagy azbesztmentesítés még Magyarországon is várat magára.
Két éve rendelt el átfogó intézményközi vizsgálatot az országos tisztifőorvos a Heves megyei Lőrinci térségében kialakult azbesztszennyezés ügyében, miután az esetet egészségügyi válsághelyzetnek minősítette, a vizsgálat lebonyolítására azonban a mai napig nem került sor. Az ügyben zajló kártérítési perben lassan halad a bizonyítás, az azbeszt miatt megbetegedett felperesek ügyvédje az ombudsman közbenjárását kérte annak kiderítésére, miért maradtak el a vizsgálatok.
Szeptember végére elszállíthatják az összes mérgező azbeszthulladékot a lőrinci cementgyár területéről, melynek tulajdonosa ellen büntetőeljárás is indult a hatvani bíróságon. Az azbeszt azonban nemcsak a Heves megyei településen, de az egész országban problémát jelent. Civil szervezetek nemzeti azbesztmentesítő programot sürgetnek.
Lakossági fórumot tartottak a napokban Lőrinciben a volt selypi cukor- és cementgyár szakszerűtlen bontása nyomán tapasztalt azbesztszennyezésről. Statisztikák szerint az azbeszttel is összefüggésbe hozható halálozási adatsor nem egy hatezres településre, hanem egy többmilliós nagyvárosra jellemzőek. A település lakosai aláírásgyűjtésbe kezdtek a terület mielőbbi megtisztításáért. A szakhatóságok véleménye késik.