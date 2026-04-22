Krasznahorkai László levelet kapott a francia elnöktől, aki meghívta őt az Élysée-palotába

2026-04-22 15:04:00 CEST

Emmanuel Macron szerint az irodalmi Nobel-díjas író életműve „korunk legjelentősebb alkotásai közé tartozik”.

Krasznahorkai László levelet kapott Emmanuel Macron francia elnöktől. Az irodalmi Nobel-díjas író szerdán a Facebookon osztotta meg a francia nyelvű levelet, amelyet Nyáry Krisztián irodalomtörténész kommentben fordított le magyarra.

Macron megköszönte azt az öt dedikált könyvet, amelyeket Krasznahorkai küldött neki és feleségének. „Bizonyára tudja, milyen mély elkötelezettséggel viseltetünk az irodalom iránt. Éppen ezért élénk érdeklődéssel és valódi figyelemmel olvastuk e műveket, amelyekben az Ön magával ragadó, egyben előrelátó írásművészete egyszerre tárja fel a társadalmi rend törékenységét, és emeli ki a művészet erejét” – írta levelében.

A francia államfő szerint Krasznahorkai életműve „korunk legjelentősebb alkotásai közé tartozik”. Macron a gépelt levélre kézzel is írt pár sort, mégpedig Nyáry Krisztián fordítása szerint azt fűzte hozzá, hogy örömmel fogadná az írót az Élysée-palotában.